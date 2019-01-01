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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مظاهرة من جمهور برشلونة أمام منزل راكيتيتش

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Getty Images
الجمهور الكتالوني غاضب من رد فعل راكيتيتش عقب الخسارة من ليفربول
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تظاهر عدد من المشجعين المتعصبين لبرشلونة أمام منزل إيفان راكيتيتش، لاعب الفريق، مساء أمس، السبت، بعدما بدر منه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

راكيتيتش سافر إلى مدينة إشبيلية واحتفل مع عائلته هناك مما أثار غضب الجمهور.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ عدد من الجماهير تظاهر أمام منزل الكرواتي وطلبوا منه احترام الفريق والتركيز في المتبقي من الموسم.

وأوضحت أنّ اللاعب خرج للجمهور واعتذر لهم مؤكدًا أنّه اضطر للسفر لأسباب عائلية كما طلب من هؤلاء الذين التقطوا الصور حذفها.

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وأشارت إلى أنّ اللاعب أبدى اهتمامه بما حدث وأكد أنّه سوف يقدم كل ما لديه في الفترة المتبقية من الموسم.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني ولديه نهائي كأس الملك في 25 مايو المقبل.

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