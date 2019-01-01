مظاهرات في الجزائر من أجل محرز!

ما هي علاقة محرز بمظاهرات الجزائر؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاجات بعض الطلاب على بعض الأوضاع السياسية بالجزائر ومنها صورة طريفة لطلاب يريدون مشاركة محز أساسيًا مع مانشستر سيتي.

الصورة التي انتشرت من أجل الدعابة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت رواجًا كبيرًا.

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ويخوض محرز البالغ من العُمر 28 عامًا موسمه الأول بقميص السيتزن بعد قدومه من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

#حراك_الطلبه من طرائف المسيرات السلمية للطلبة نريد محرز أساسي

أقسم أننا شعب لا ولن يقهر

كن جزائري أو مت وأنت تحاول تحيا الجزائر🇩🇿🇩🇿@Ania27El @derradjihafid pic.twitter.com/R5NVxKjcQU — djoula kay (@djoula_kay) February 26, 2019

ولعب محرز حتى الآن 25 مباراة بالبريميرليج، أحرز فيهما خمسة أهداف فقط.

وكان محرز قد اختير كأفضل لاعب في إنجلترا عام 2016، وذلك بعد قيادة فريق ليستر سيتي للتتويج بلقب البريميرليج في نفس العام، في إنجاز يشبه الإعجاز لفاردي ورفاقه تحت قيادة المدرب الإيطالي المحنك كلاوديو رانيري.

يشار إلى أن انتقال محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي كان قد كلف خزائن السيتزن ما يقارب 60 مليون جنيه إسترليني.