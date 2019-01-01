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الدوري الإنجليزي الممتاز

مظاهرات في الجزائر من أجل محرز!

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Getty Images
ما هي علاقة محرز بمظاهرات الجزائر؟

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاجات بعض الطلاب على بعض الأوضاع السياسية بالجزائر ومنها صورة طريفة لطلاب يريدون مشاركة محز أساسيًا مع مانشستر سيتي.

الصورة التي انتشرت من أجل الدعابة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت رواجًا كبيرًا.

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ويخوض محرز البالغ من العُمر 28 عامًا موسمه الأول بقميص السيتزن بعد قدومه من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب محرز حتى الآن 25 مباراة بالبريميرليج، أحرز فيهما خمسة أهداف فقط.

وكان محرز قد اختير كأفضل لاعب في إنجلترا عام 2016، وذلك بعد قيادة فريق ليستر سيتي للتتويج بلقب البريميرليج في نفس العام، في إنجاز يشبه الإعجاز لفاردي ورفاقه تحت قيادة المدرب الإيطالي المحنك كلاوديو رانيري.

يشار إلى أن انتقال محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي كان قد كلف خزائن السيتزن ما يقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

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