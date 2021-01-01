مطلوب عازل ضد الإصابات لتيبو كورتوا .. وإلاّ!

ممكن أن يغيب أي لاعب عن التشكيلة.. لكن ريال مدريد لن يتحمّل غياب حارسه

سقط ريال مدريد بفخ التعادل السلبي، أمام خيتافي خارج الديار ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني، نتيجة متوقعة وممكن وضعها ضمن خانة "أقل الخسائر" بعد سلسلة الإصابات التي تعرّض لها الميرينجي مؤخراً وكان آخرها كل من فيرلان ميندي وفيدي فالفيردي.

هكذا باتت الفرصة أيضًا مواتية لبرشلونة حتى يخطف المركز الثاني في حال أن فاز في مباراته هذه الجولة بوصوله للنقطة 68.

تشكيل الفريقين:

خيتافي

سوريا، نيوم، ديني- تيمور- أوليفيرا- ماكسيموفيتش- أرامباري- ألينيا- كوكوريلا- ماتا- وأونال.

ريال مدريد - رسم تكتيكي 4-2-3-1

كورتوا -اودروازولا- ميليتاو- تشوست- مارسيلو - مودريتش-ايسكو -رودريجو- أسينسيو- فينيسيوس - ماريانو دياز

الدوري الإسباني | ريال مدريد يفشل في فك شفرة خيتافي ويتعادل سلبيًأ

لو يستطيع ريال مدريد أن يُقدّم طلباً بتأجيل هذه المباراة أو إعفائه منها لتقدم به، هو الذي جبرته ظروف الإصابات والجدول المزدحم على اللعب بماريانو دياز لإراحة كريم بنزيما والدخول بتشوست نظراً لإصابة ميندي المستجدة وانعدام الحلول الدفاعية إضافة إلى عدم قدرته على إراحة لوكا مودريتش الذي خاض مباراة كاملة للمناسبة الرابعة على التوالي.

قبل الخوض بتفاصيل الشوطين يجب التوقف كثيراً عند أداء تيبو كورتوا الذي تمكن من التصدي لـ6 كرات حاسمة على مرماه ليؤمّن نقطة تُعتبر ثمينة في هذه الظروف

أرقامه في هذه المباراة:

6 تصديات

منها ارتقائين

و4 تصديات داخل المنطقة

إنتهى الشوط الأول على التعادل السلبي مع إلغاء هدفاً لريال مدريد بداعي التسلل



غياب بنزيما واستبداله بماريانو دياز كان واضح التأثير لناحية إنهاء الفرص

كان يُنتظر من فينيسيوس إستغلال مباراة كهذه ليكون "الرجل الأول في ريال مدريد"

الأفضل من ريال مدريد كان كل من كورتوا - ميليتاو ولوكا مودريتش الذي بالرغم من أدائه ظهر منهكاً وانتظرنا استبداله مع بداية الشوط الثاني الأمر الذي لم يحصل

نقاط الضعف كانت بتواجد إيسكو وثقل حركته على الكرة بالرغم من بعض الفنيات التي قد تراها منتشرة عزيزي القارئ ضمن خانة "واجب الترند".

كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة صعبة على ريال مدريد نظراً لكل الظروف المحيطة به لناحية موجة الإصابات الكبيرة التي تُلمّ به إضافة إلى تعب المباريات المتتالية من دوري الأبطال والكلاسيكو.

الشوط الثاني حمل تبديلات عديدة بدخول كريم بنزيما بدل ماريانو دياز في سعي لتحقيق هدف الأمان، إضافة إلى سحب رودريجو الذي قدّم مباراة أقلّ من المأمول منه إضافة إلى أسينسيو لصالح كل من أنتونيو بلانكو وسيرجيو أريباس.

ممكن أن تفهم عزيزي القارئ عدد الإصابات الموجود، لكن تسأل نفسك عن لاعبين في ريال مدريد شاركوا اليوم في التشكيلة الأساسية في أصعب الظروف وهم لا يستحقون صراحة هذه الفرصة، عن أودروزولا وإيسكو نتحدث، لم نجد أي إضافة أو أي مساهمة ممكن أن تُعوّض الغيابات.