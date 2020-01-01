مطلب من صديق .. وجهة غير متوقعة لجريزمان حال رحل عن برشلونة

هل يمكن أن تحدث؟

دعا ألفارو جونزاليس، لاعب مارسيليا، صديقه أنطوان جريزمان إلى ترك ناديه برشلونة والانضمام إليه في عملاق الجنوب الفرنسي.

جريزمان انضم في صفقة قياسية للبرسا بالصيف الماضي بعد تألقه في أتلتيكو مدريد، لكنه فشل في إثبات نفسه حتى الآن داخل كامب نو.

جونزاليس هو الآخر انضم إلى مارسيليا في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فياريال، ولا يزال مستقبله مجهولًا في الليج آ.

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الدولي الإسباني في تصريحات صحفية قال "هناك العديد من اللاعبين الذين يشجعون ويتبعون مارسيليا، جريزمان أحدهم".

وأضاف "يبقى أن نرى إذا ما كانوا بمقدورهم أخذ خطوة مثل تلك، هناك خطوات صغيرة مثل تلك ينبغي اتخاذها.".

اختيار جونزاليس لجريزمان لم يكن عشوائيًا، فالدولي الفرنسي من المعروف عنه أنه أحد أكبر المشجعين لمارسيليا وقد جاهر بذلك في أكثر من مناسبة.

البرسا حاليًا لا يُمانع ترك جريزمان، وبعض الصحف تحدثت بالفعل أنه قد تم عرضه على باريس سان جيرمان ليكون جزءًا من صفقة عودة نيمار للبلوجرانا.

يذكر أن مارسيليا قد ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إلغاء هذا الموسم بفعل كورونا واحتلاله للمرتبة الثانية قبل توقف النشاط.