مطالب سوسو المادية تدفع ميلان للتخلص منه

الجناح الإسباني يطلب 6 مليون يورو سنوياً

يسعى نادي ميلان الإيطالي، للتخلص من جناحه سوسو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سوسو تألق مع ميلان الموسم الماضي، مما دفع إدارة الروسونيري للتفاوض معه من أجل تجديد عقده.

وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن مطالب الإسباني مالية وصلت إلى راتب سنوي بـ6 مليون يورو.

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وهو المبلغ الذي يرفض النادي الإيطالي دفعه، للحفاظ على توازن فاتورة الأجور بين لاعبيه.

أليساندرو لوتشي وكيل أعمال سوسو تواجد اليوم بمدينة ميلانو، لمقابلة المسؤولين بالروسونيري، من أجل حسم الموقف.

ويبدو أن الأمور تتجه الآن نحو رغبة ميلان في بيع اللاعب، والحصول على مبلغ 30 مليون يورو لإنفاقه في سوق الانتقالات.

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ويسعى ميلان لإضافة المزيد من الأموال لميزانيته قبل 30 يونيو الجاري، لتجنب أي عقوبة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن سوسو الذي يتبقى 3 سنوات على عقده مع ميلان، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 بقميص الفريق الموسم الماضي.