مطالبًا بأخذ النقاط ضد مانشستر يونايتد.. كلوب: لا أتعاطف مع تين هاج!

المدرب الألماني يرى أن كرة القدم هي بحر من "أسماك القرش"

طالب يورجن كلوب بمنح ليفربول نقاط المباراة إذا تم تأجيل لقاء ليلة الإثنين في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد بسبب احتجاجات الجماهير.

فبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن هناك 10000 من أنصار يونايتد يخططون للتظاهر قبل انطلاق المباراة ضد المالك جويل جليزر، وسط مخاوف من أن تلك المجموعات ستحاول أيضًا دخول أرضية الملعب ومنع الوصول إلى أولد ترافورد.

الأمر الذي جعل مدرب فريق ليفربول يتحدث عن احتساب نقاط المباراة للريدز إذا لم تقام، كما أوضح أنه لا يشعر بالتعاطف مع المدير الفني للشياطين الحمر، إريك تين هاج.

ماذا قال كلوب عن المباراة؟

قال الألماني في المؤتمر الصحفي: "آمل حقًا ألا يحدث ذلك، لكن إذا حدث ذلك، أعتقد أننا يجب أن نحصل على النقاط".

وواصل: "لا علاقة لنا بالوضع إذا لم يرغب أنصار يونايتد في إقامة المباراة، لا يمكننا إعادة ترتيب اللقاء مرة أخرى ومحاولة وضعها في مكان ما في فترة مزدحمة بشكل لا يصدق".

وأوضح: "سوف نحصل على يونايتد ونلعب المباراة ونأمل أن نعود إلى ديارنا، ليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يحدث، لكن في مثل هذه الحالة، يجب أن يحصل الفريق الآخر على النقاط لأنه لا علاقة لهم لما يحدث".

ماذا قال عن تين هاج؟

لا يشعر مدرب ليفربول بأي شكل من أشكال التعاطف مع تين هاج، كما ألمح أيضًا لاختلاف شكل يونايتد مع تغير الإدارة الفنية بشكل مستمر في السنوات الماضية.

حيث أضاف: "كل المدربين لعبوا بشكل مختلف، فان خال ومورينيو مختلفان للغاية، لذلك علينا أن نستعد بشكل مختلف تمامًا، وإلا فإنه سيجعلني غير ضروري كمدرب إذا كانت كرة القدم تبدو دائمًا كما هي".

واستدرك: "تخيل الأموال التي وفرها ليفربول من خلال عدم إنفاقها لكل هؤلاء المدربين، كان يجب أن أقول ذلك عندما وقعت عقدي الأخير!".

وعن تين هاج أردف: "ليس من الضروري الشعور بالتعاطف مع تين هاج. إذا كانت مشاكل كرة القدم، فلدينا مشاكل، لست متأكدًا من أنك ستذهب إلى مانشستر يونايتد وتسألهم عما إذا كان لدينا الكثير من الإصابات".

واختتم: "عالم كرة القدم هو بحر من أسماك القرش. بالنسبة لي، فإن تعاطفي لن يساعدهم أو يؤذيهم، لدينا جميعًا مشاكلنا وهذا كل شيء".