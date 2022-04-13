مصير ليفاندوفسكي يثير حماس بايرن ميونخ تجاه هالاند.. كواليس جديدة

تحدث اللاعب النرويجي السابق يان أجي فجورتوفت، والذي يعد في نفس الوقت صديقًا مقربًا لمهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، والمتحدث الرسمي باسم عائلته، عما أسماه بـ"أشياء تحدث خلف الكواليس" الآن تخص المهاجم النرويجي ونادي بايرن ميونخ.

فجورتوفت يؤكد أن بايرن ميونخ يفكر جديًا الآن في التعاقد مع هالاند إذا رحل ليفاندوفسكي في الصيف.

بايرن ميونخ أمام خيارين

حينما تناثرت الأقاويل حول رحيل محتمل للبولندي، برز خياران أمام بايرن ميونخ، الأول هو محاولات التجديد، والثاني هو الرحيل المجاني، ثم البحث عن بديل داخل البوندسليجا أو خارجها، والبديل المطروح بقوة الآن هو هالاند.

وفقًا لصحيفة "بيلد" فإن بايرن ميونخ عبر إدارته الرياضية لديه قائمة بالمهاجمين الذين يمكن أن يحلوا محل ليفاندوفسكي، لكن حزمة مالية تقدر بـ 355 مليون يورو هي حصيلة الصفقة ثم راتب اللاعب لمدة التعاقد وما سيتقاضاه وكيله مينو رايولا، باهظة الثمن في وجهة نظر العملاق البافاري.

مشكلة محتملة

فجورتوفت يرى أن هالاند هو البديل الأول لبايرن ميونخ في حالة أراد تعويض ليفاندوفسكي وهذا قد يضغط في سبيل إنجاز صفقة تاريخية.

كما يرى فجورتوفت أن تحركات البافاري تجاه هالاند تمثل رسائل إلى ليفاندوفسكي، لكنه يحذر من أن يكون هذا مدعاة "لغضب البولندي واستيائه، وقد يتفاقم الأمر إذا لم يتم جلب هالاند فيصبح الضرر أكبر إذ إن النرويجي يمتلك عروضًا من الخارج أيضًا".

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