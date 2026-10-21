"بنسبة 90% هذا هو مصير صفقات النصر الشتوية!".. الكشف عن تطورات جديدة في أزمة الرقابة المالية

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ماذا حدث؟!..

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يبدو أن أزمة عملاق الرياض النصر مع "الرقابة المالية"، ستستمر لفترة طويلة؛ عكس بعض التوقعات المنتشرة، في الساعات الماضية.

النصر يخضع لـ"رقابة مالية مشددة"، بسبب ديونه الضخمة؛ الأمر الذي يمنعه من إجراء تعاقدات كبيرة، أو تسجيل صفقات جديدة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل مساء اليوم الأربعاء، استمرار أزمة "الرقابة المالية" التي يخضع لها النصر؛ حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على الأقل.

وكشف المريسل في تصريحات مع برنامج "صحف"، عن أن النصر لن يستطيع تسجيل صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

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وأضاف: "بنسبة 90%.. النصر لن يستطيع ضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، وسيكمل الموسم الرياضي الحالي بنفس الأسماء".

وشدد المريسل على أنه لا يعلم ماذا سيحدث في الصيف القادم؛ حيث كل شيء وارد في أزمة النصر و"الرقابة المالية"، سواء بحلها أو استمرارها.