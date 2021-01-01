مصطفى محمد يعلن إصابته بـ "كورونا" ويتراجع .. وتقارير تركية توضح

هل تعرض مصطفى محمد للإصابة بفيروس كورونا؟

أثار مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي التركي المعار من الزمالك ونجم منتخب مصر، الجدل خلال الساعات الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا قبل أن يتراجع عن الإعلان.

مصطفى محمد انتقل إلى جلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من الزمالك المصري، حيث قدم مهاجم منتخب مصر مستويات مميزة رفقة الفريق التركي.

وقال موقع "takvim" التركي، اليوم الاربعاء، أن جلطة سراي أعلن عن إصابة أحد لاعبيها بفيروس كورونا خلال الاختبار الطبي الذي أجري لهم مؤخرًا قبل اللقاء المقبل بالدوري التركي.

وأكد الموقع أن اللاعب هو مصطفى محمد، حيث قام اللاعب بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأيضًا على موقع "انستجرام"، أنه أصيب بفيروس كورونا قبل مسحها بعد دقائق قليلة.

ومن المنتظر غياب مصطفى محمد عن مواجهة جلطة سراي أمام جوزتبه ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات الدوري التركي.

ويعد مصطفى محمد في الوقت الحالي من أبرز اللاعبين في صفوف جلطة سراي، حيث يعتمد عليه فاتح تريم المدير الفني للفريق بشكل أساسي منذ انضمامه للفريق الشتاء الماضي.