مصطفى محمد يتحدث عن مواجهة الأهلي والعروض وتشبيه الزمالك بريال مدريد

الزمالك يستعد لملاقاة الأهلي في نهائي القرن

تحدث مصطفى محمد نجم الزمالك لصحيفة "فرانس فوتبول" عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وصعوبته كونه أمام منافس يمتلك تاريخًا كبيرًا في البطولة الأكبر في القارة السمراء على مستوى الأندية.

الزمالك يواجه نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة غدًا بتوقيت القاهرة في لقاء القرن.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته: "سجلت في الأهلي من قبل وفزنا العام الجاري بكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب الأهلي".

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وأضاف مهاجم الفارس الأبيض: "نعلم جيدًا قدرات الأهلي، ومن سنواجه وما يمتلكه من تاريخ كبير في القارة السمراء خلال السنوات الماضية".

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وأكد مصطفى محمد أنهم لم يتحدثوا إطلاقًا داخل معسكر منتخب مصر الأخير على مباراة القمة، وأنهم لم يتذكروا قمصان فرقهم داخل معسكرات الفراعنة.

وتابع: "احترمت رغبة النادي في بقائي حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا، وأرغب في الرحيل بعد إهدائهم ألإضل هدية ممكنة وهي التتويج بالبطولة، وأسعى للعب في أعلى مستوي لأندية أوروبا".

وأردف مصطفى محمد عن تشبيه الأهلي بريال مدريد قائلًا: "في مصر نعتبر الزمالك هو النادي الملكي مثل ريال مدريد، نرتدي نفس لون القميص بالإضافة أن الملك فاروق كان مشجعًا قويًا للفريق".

مصطفى محمد يعد من أبرز المهاجمين الشباب في الوقت الحالي بإفريقيا، وينتظره مستقبل باهر بعدما تلقى أكثر من عرض خلال الأشهر الأخيرة بعد عروضه المميزة مع الزمالك.