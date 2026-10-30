ضربة مزدوجة للمصريين: لعبتك مكشوفة يا مصطفى محمد .. آثار صدمة المونديال واضحة والدليل رباعية جلطة سراي!

ويصادَف أن أكثر مشاركة للمهاجم المصري مصطفى محمد، في مسيرته مع قونيا سبور، تأتي في مباراة بحجم جلطة سراي، والذي حسم المواجهة دون عناء، بفوز ساحق (4-0)، في ميدان بلدية قونيا، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري السوبر التركي "2026-2027".

فارق المستويات بدا واضحًا، حسمته رباعية فيكتور أوسيمين، يونس أكجون، أليكساي باتراكوف، رافائيل لياو (من علامة الجزاء) في الدقائق 12 و28 و49 و55.

هذا الانتصار أبعد جلطة سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند 8 نقاط، في المركز الخامس عشر، ليصبح على مشارف منطقة الخطر.

لعبة "الأناكوندا" مكشوفة

في البداية، أتمنى ألا يؤخذ رأيي على محمل الهجوم، تجاه مصطفى محمد، وإنما من باب التعاطف مع المهاجم الذي عقدت عليه آمال عريضة من أجل قيادة هجوم المنتخب المصري، إلا أن مؤشراته لا تزال في نزول، بقطع النظر عن دقائق مشاركته، التي لا تزال متفاوتة، رغم أن الثابت في تلك النظرية أن المهاجم لا يشارك أساسيًا، ولا تتخطى مشاركته شوطًا واحدًا.

في مقال سابق بعنوان "حتى لا يُقال محترف وربع في تركيا .. نحس مصطفى محمد ينقذ حسام حسن والكابوس الفرنسي يطارده"، تحدثت عن الوضع الخطير الذي ينتظر "الأناكوندا" مع قونيا سبور، في الوقت الذي حاول فيه أن ينقذ هجوم فريقه خلال الشوط الثاني، إلا أن السمة الغالبة على لعبه، بأنه لعب بطريقة واحدة "محفوظة".

اللعبة باختصار هي التواجد برفقة خط الدفاع المتقدم، ومن ثمّ اللعب على الانطلاق خلف الدفاع، واستلام الكرات العرضية، ولكن يمكن القول إن لعبته كانت مقروءة، فكان إما أن يسقط في مصيدة التسلل، أو يتم قطع الكرة قبل وصولها إليه.

نقطة إيجابية

وبحثًا عن بصيص ضوء وسط العتمة، فإن مصطفى محمد كان يظهر براعة في استلام الكرات، كما أنه حاول ممارسة دور مهاجم "المحطة" الذي يبحث عن إشغال الدفاعات، وترك المساحة لزملائه، فضلًا عن اقترابه من صناعة تمريرة حاسمة، في الدقيقة 74، قبل أن يهدرها إينيس باردي، ولكن مجمل المباراة بشكل عام، هي قلة اللمسات واللعبة المحفوظة.

ضربة مصرية مزدوجة

لا حاجة للحديث عن السيطرة والاستحواذ التي كانت بالطبع من نصيب جلطة سراي، وإن حاول قونيا سبور، تهديد مرمى الحارس أوجورجان تشاكير في بعض اللقطات، ولكن ما يميز اللقاء أيضًا هو فارق الخبرة في الوصول إلى المرمى، حيث أن الرباعية جاءت مع الرأفة.

المباراة شهدت ضربة مزدوجة للمصريين؛ الأولى في إثبات تراجع مستوى الهجوم بعد مشاركة مصطفى محمد، خاصة مع تعدد مسددي الكرات، بين جاكسون موليكا، الذي وجه رأسية للعارضة، وراجموند توث، والثانية، أن فيكتور أوسيمين، العائد مؤخرًا من الإصابة، عادل رقم محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، في صدارة الهدافين، برصيد 8 أهداف، وكذلك التمريرات الحاسمة الثلاث.

مؤشر حزين .. والسر في "الفريق السابق"

إذا أردت أن تعرف إلى أين يتجه مؤشر مصطفى محمد، فيكفي أن تعود إلى الوراء أربع سنوات، حيث كان "الأناكوندا" يرتدي قميص جلطة سراي، فسجّل معه 17 هدفًا، منهم 15 في الدوري التركي، فضلًا عن 5 تمريرات حاسمة، خلال 58 مباراة.

ومع مشاركته في المباراة الثامنة، بإجمالي 151 دقيقة، بمعدل 1.6 مباراة، فإن ما يحدث يكرّس تأثر "الأناكوندا" الكبير بضربة حسام حسن، حينما وصفه بـ"ربع محترف"، وحرمه من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ليبدو مصطفى محمد، وكأنه لا يزال غير قادر على تجاوز آثار ذلك الاختبار الصعب، فبخلاف قلة دقائق اللعب، فإنه لا يزال يفتقد إلى ذلك المهاجم الهدّاف، الذي يعاني من إيصال الكرة إليه، ولا يتمكن من توجيهها إلى المرمى.

في النهاية، كان جلطة سراي اختبارًا صعبًا للغاية، شهدنا فيه كتيبة مدججة بالنجوم، وأوسيمين يسجل، ويترك كرة ركلة الجزاء التي تسبب فيها رافائيل لياو، ليسجل بها أول أهدافه هذا الموسم، فضلًا عن التنوع في تهديد المرمى، سواءً باستغلال الكرات العرضية، أو بالتسديد من خارج المنطقة، كما شاهدنا في صاروخية يونس أكجون، وأيضًا عدم خبرة الدفاع في التعامل مع تقدمه والكرات المرتدة التي يسهل أن تضرب خطوطه، على عكس جلطة سراي الذي نجح في تعطيل خطورة مصطفى محمد رغم تقدم الخطوط الخلفية.