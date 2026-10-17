حتى لا يُقال "محترف وربع" في تركيا .. نحس مصطفى محمد ينقذ حسام حسن والكابوس الفرنسي يطارده!

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وضع الأناكوندا مع قونيا سبور لا يبشر..

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منذ أن أطلق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، تصريحه الجدلي تجاه مصطفى محمد، بقوله إنه يمتلك "محترفين وربع"، في إشارة إلى أن مهاجم قونيا سبور الحالي، هو "الربع محترف"، والذي تسبب في أزمة كبيرة بين الطرفين، خاصة مع استبعاده من نهائيات كأس العالم، وبات المهاجم الشاب صاحب الـ28 عامًا، أمام اختبار صعب من أجل إثبات قدراته للرد على انتقاد حسن.

المهاجم الملقب بـ"الأناكوندا"، شارك بديلًا - كالعادة - في مواجهة قونيا سبور مع أميد، ليسجل ثاني أكثر مشاركة له من حيث عدد الدقائق، إلا أنه بنزوله بديلًا لجاكسون موليكا، لم ينجح في ترك بصمته بعد، ليقود فريقه للخسارة بنتيجة (0-1)، ضمن الجولة الثامنة من دوري السوبر التركي.

المؤشرات تقول إن مدرب قونيا، إلهان بالوت، يتجه لتكريس مقولة حسام حسن، حول مصطفى محمد، من حيث الاعتماد عليه بديلًا، ومشاركته بما لا يتجاوز الشوط في كل مباراة، إن شارك.

عدد دقائق مشاركة مصطفى محمد

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* 45 دقيقة في خسارة قونيا سبور أمام إيرزوزوم سبور (0-1).

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* 11 دقيقة في فوز قونيا سبور على طرابزون سبور (1-0).

* 8 دقائق في تعادل قونيا سبور مع باشاك شهير بلا أهداف.

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* 27 دقيقة في خسارة قونيا سبور أمام أميد (0-1).

ولم يسجل مصطفى محمد أي هدف، فيما كانت بصمته الوحيدة في زيارة الشباب خلال مباراة ودية أمام منتخب فلسطين الأولمبي.

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نفق مظلم لا يبشر الأناكوندا

الأزمة لا تكمن فقط في قلة دقائق مشاركة مصطفى محمد، بل أيضًا في إحصائية "كارثية"، تتعلق بالمهاجم المصري، تتمثل في عدم تسديد أي كرة على المرمى، خلال مبارياته الأربع.

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إذا ما نظرنا إلى أدائه بشكل عام، فإنه يمارس دور "مهاجم المحطة"، الذي يتراجع ويحاول الانتشار على الأطراف وفي العمق، ويلعب على سحب المدافعين، ورغم أنه حاول التسديد داخل منطقة الجزاء "أربع" مرات، إلا أنه تتوجه أي كرة لما بين الخشبات الثلاث.

نقطة أخرى ربما تعد نفقًا مظلمًا في مسيرة مصطفى محمد، رغم أن الحكم لا يزال مبكرًا، إلا أن تواجد قونيا سبور في المركز السادس عشر، أحد مراكز الهبوط في الدوري التركي، ينذر بأن يتواصل كابوس "الأناكوندا" مع أندية الهبوط، وذلك بعد أن رحل عن صفوف نانت، على إثر هبوطه المباشر إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في الموسم الماضي، الذي سجل فيه أربعة أهداف خلال 24 مباراة في (ليج 1).

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حظ سيء مع المدربين

رغم أن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود خلافات بينه وبين المدرب إلهان بالوت، إلا أن عدم الاعتماد عليه بشكل "أساسي" يكرّس لقاعدة سوء حظ مصطفى محمد مع المدربين.

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من وصف حسام حسن له بـ"ربع محترف"، والذي حاول محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، أن يخفف من حدة وطأته بتحويله إلى سياق كوميدي، حينما صرح، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، بقوله "احنا بقينا تلت إرباع محترف، لا أحد فينا يلعب مع ناديه"، في إشارة كوميدية لوضعه في آخر موسم مع ليفربول، وكذلك عمر مرموش مع مانشستر سيتي، ومصطفى محمد، ووصولًا إلى مدرب نانت الذي انتقده بعد غيابه عن معسكر الفريق للموسم الجديد، حيث صرّح ميشيل دي زاكاريان، بأنه لا يرد على اتصالات النادي الكثيرة، وأنه لا يريد القدوم إلى الفريق والتدرب، وإذا لم يرد القدوم فسيبقى في منزله.

حتى لا يُقال محترف وربع

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وفي الوقت الذي يواجه فيه حسام حسن، انتقادات علنية بداعي أزماته مع الأساطير، ما بين وصف محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، بـ"المنتهي"، ومغادرة محمد صلاح، لمعسكر الفراعنة، في فترة التوقف الماضية، وسط تقارير بشأن غضبه من اسلوب مدرب المنتخب، فإن مستويات مصطفى محمد مع قونيا سبور، وما قبله أزمته مع نانت، ربما تعد الحجة التي يبني عليه حسن صدق مقولته بشأن "ربع محترف"، في ظل عدم إثبات "الأناكوندا" ذاته مع الفريق التركي إلى اللحظة.

ومع قدوم محمد صلاح إلى طرابزون سبور، حيث أصبح النجم الأول وهدّاف الفريق، بعد تسجيله 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات بالدوري التركي، وتسجيل وصناعة هدف في دوري المؤتمر الأوروبي، فإن مصطفى محمد، لا يزال يواجه تحديات كبيرة، كي يصبح عنصرًا أساسيًا مع فريقه قونيا سبور، وهو الذي سبق وأن خاض تجربة احتراف في جلطة سراي، وكي يتمكن من التسديد على المرمى، فضلًا عن مخاوف وضع فريقه الذي يقبع في منطقة الخطر، ما يجعل مصطفى محمد أمام تحدٍّ ضخم كي لا يُقال "محترف وربع" للمصريين في الأراضي التركية.