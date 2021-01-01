جندي مجهول وفقدان حاسة الهجوم .. من تفوق على الآخر مصطفى محمد أم فالكاو؟

مقارنة بين ما قدمه فالكاو ومصطفى محمد

توقف رصيد أهداف النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه جلطة سراي، عند 5 أهداف ببطولة الدوري التركي الممتاز، بعدما فشل في تسجيل أهداف جديدة في مباراة فريقه أمام قيصري سبور، ولكن الأهداف ليست كل شيء، وهذا ما سنتحدث عنه.

جلطة سراي حقق الفوز على قيصري سبور بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، ليظل الفريق في المركز الثاني بترتيب فرق الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد أساسيًا، بجوار المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، ليلعب كمهاجم ثاني، وهو ما سيدخله في مقارنات مع الأخير.

ونستعرض خلال السطور التالية، ما قدمه مصطفى محمد، مقارنة مع فالكاو، خلال مباراة قيصري سبور..

ماذا قدم مصطفى محمد؟

لم ينجح مصطفى محمد في تسجيل أو صناعة أهداف الليلة، ولكنه سدد الكرة على المرمى مرة واحدة، وسدد خارج المرمى مرتين، ولمس الكرة في منطقة الخصم 5 مرات.

مصطفى مرر الكرة 9 مرات، منها 6 تمريرات صحيحة، و3 خاطئة، وشارك في 11 التحامات، ليفوز في 6 منها ويخسر 5، كما كان هناك 5 التحامات الهواء فاز بـ3.

راداميل فالكاو

نجح فالكاو في تسجيل الهدف الأول لنادي جلطة سراي في المباراة، وذلك بعد عرضية من الجهة اليسرى، ليسددها اللاعب الكولومبي في المرمى بشكل رائع.

وسدد فالكاو الكرة 3 مرات، منها مرتين على المرمى ومرة واحد خارجه، ولمس الكرة في منطقة الخصم 7 مرات، ومرر الكرة 17 مرة، منها 14 تمريرة صحيحة.

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وشارك فالكاو في 7 التحامات، فاز في 6 وخسر التحام واحد، وشارك في 3 التحامات هوائية، فاز التحام واحد.