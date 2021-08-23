مصطفى محمد بديلًا وفيجولي يسجل .. جلطة سراي ينتصر على هاتاي سبور

المهاجم المصري شارك من الدقيقة 77

حقق جلطة سراي الفوز الثاني له في الموسم الجديد من الدوري التركي 2021-22 بهزيمة هاتاي سبور، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية.

الضيوف تقدموا أولًا على كتيبة المدرب فاتح تريم، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، عن طريق سايا لويسانيدزي.

اقرأ أيضًا | ضاعت النسخة الأصلية .. هل يستحق مصطفى محمد هجوم جمهور جلطة سراي عليه؟

لكن المحترف الجزائري سفيان فيجولي نجح في إدراك التعادل لجلطة سراي، بهدف رائع بعد مرور نصف ساعة من الـ45 دقيقة الأولى.

المدرب فاتح تريم قام في الشوط الثاني بالدفع بالمهاجم المصري مصطفى محمد، بدايةً من الدقيقة 77 من عمر اللقاء، في ظل تراجع مستواه، بعدما كان يعتمد عليه أساسيًا.

ونجحت تغييرات مدرب الأحمر والأصفر، في خطف هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، عن طريق كريستيان لوينداما.

في المباراة الأولى من الموسم، كان جلطة سراي قد انتصر أمام جيرسونسبور بثنائية نظيفة، سجلها مباي دياني وألكسندرو سيكالداو "ضربة جزاء".

وبذلك يأتي جلطة سراي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن ألتاي وطرابزون سبور، فيما تجمد هاتاي سبور عند نقطة واحدة في المركز الـ16.