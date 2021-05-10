مصطفى محمد على رأس قائمة جلطة سراي لمواجهة دنيزلي سبور

اللاعب كان قد تعرض لإصابة خلال المباراة الماضية

أعلن فاتح تريم المدير الفني لجلطة سراي التركي قائمة الفريق لمواجهة دنيزلي سبور في الدوري التركي مساء غدٍ الثلاثاء، وقد تضمنت اسم المهاجم المصري مصطفى محمد رغم الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة.

مصطفى محمد غادر مباراة جلطة سراي ضد بشكتاش في دقائقها الأخيرة، بعدما كان قد شارك بها بديلًا في الشوط الثاني، وذلك إثر تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

وقد أثار المهاجم المعار من الزمالك قلق الجميع حين خرج محمولًا وباكيًا من الملعب، لكن فيما يبدو أن الإصابة كانت أقل خطورة مما توقع الجميع.

قائمة جلطة سراي لمواجهة متذيل الترتيب خلت من المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، وقد أشارت المصادر الصحفية التركية إلى أن موقف مصطفى محمد من خوض اللقاء سيُحدد في الساعات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية وبعد أن يخضع لفحوصات طبية جديدة.

يُشار إلى أن مصطفى محمد لعب 15 مباراة مع جلطة سراي سجل خلالهم 7 أهداف، 4 منهم في المباريات الأربعة الأولى.