مصطفى محمد: أفضل الاحتراف الأوروبي عن العودة للزمالك

مهاجم الزمالك يتمنى الاحتراف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، على أنه يرفض العودة للقلعة البيضاء، مفضلًا الاحتراف الأوروبي.

مصطفى محمد قال خلال تصريحات صحفية: "طموحي هو التواجد مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا، واللعب بشكل أساسي".

مهاجم الزمالك تابع: "أرغب في الاحتراف الأوروبي، ولم أتلق أي اتصالات من الزمالك للعودة بداية من الموسم المقبل".

وأردف: "تركيزي الآن مع طلائع الجيش، للابتعاد عن مرحلة الخطر، وتأكيد بقاء الفريق بالدوري المصري".

ويقدم مصطفى محمد مستويات رائعة مع طلائع الجيش، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف طوال الموسم.

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وتنتهي إعارة مصطفى محمد من الزمالك لطلائع الجيش، بنهاية الموسم الحالي، حيث سيحدد موقفه النهائي.