مصطفى فتحي يعود .. كيروش يعلن قائمة المحترفين استعدادًا للسنغال

أعلن كارلوس كيروش؛ المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته الأولية من اللاعبين المحترفين، الذين سيشاركون في معسكر الاستعداد لمواجهة السنغال المصيرية في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفراعنة سيستضيفون أسود التيرانجا في 25 من مارس الجاري، على استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في 29 من الشهر نفسه في داكار السنغالية.

قائمة المحترفين شهدت ضم كافة المشاركين في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، باستثناء المدافع أحمد حجازي، الذي أصيب خلال البطولة، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للعودة للمباريات،فيما عاد اللاعب مصطفى فتحي بعدما غاب عن المنتخب منذ مشاركته في كأس العرب قطر 2021.

وضم كيروش تسعة لاعبين هم: كريم حافظ، محمد النني، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان، عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

World Cup Qualification

Egypt x Senegal

These are the nine foreign-based players selected for the Provisional List:



Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

Mohamed Elneny (Arsenal)

Mohamed Salah (Liverpool FC)

Mostafa Fathy (Al Taawoon)

Mostafa Mohamed (Galatasaray)

(...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 9, 2022

يذكر أن السنغال كانت قد توج بلقب كأس إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر، بالفوز في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويبحث هذا الجيل من الفراعنة عن التأهل للمرة الثانية في تاريخهم للمونديال، بعدما شاركوا في نسخة 2018، لكن ودعوا من الدور الأول.