مصطفى حجي: ذاهبون للحرب بمصر وعلى المغاربة أن يثقوا بنا

منتخب المغرب وصل أمس إلى القاهرة، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مصطفى حجي؛ المدرب المساعد بمنتخب المغرب، أن الأزمات التي تعرض لها الفريق قبل كأس أمم أفريقيا 2019 ما هي إلا أمور طبيعية، مطالبًا الجمهور بالثقة في اللاعبين والجهاز الفني.

أسود الأطلس تلقوا هزيمة ثالثة على التوالي وديًا الأحد الماضي، خلال مواجهة زامبيا بثلاثية مقابل هدفين، وقبلها بأيام هُزموا من جامبيا بهدف وحيد، بالإضافة إلى الخسارة أمام الأرجنتين في مارس الماضي 1-0.

الأزمة لم تكن الهزائم فقط التي تتعرض لها المغرب، بل كذلك مغادرة عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، للمعسكر، اعتراضًا على المعاملة السيئة التي تلقاها من جانب زملائه، وفقًا للتقارير المغربية.

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وقال حجي، في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "المنتخب في القلب، ولا يحب أحد أن يراه مهزومًا، لكن ما حدث أمرًا عاديًا، نتفهم غضب الجمهور عند الهزيمة، لكن الجمهور المغربي يحبنا وسيساندنا بقوة كما فعل معنا في كأس العالم روسيا 2018".

وأضاف: "نتمنى أن نرد لهم هذه المحبة، وأدعوهم للثقة في الفريق، نحن ذاهبون إلى مصر للحرب وليس للعب الكرة، كل أفراد المنتخب هم جنود في المقام الأول".

يذكر أن المنتخب المغربي يستهل مشواره في البطولة القارية في 23 من يونيو الجاري بملاقاة ناميبيا ثم كوت ديفوار في يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.