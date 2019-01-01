مصطفى حجي يروي تفاصيل مكالمته مع حمد الله ويكشف تفاصيل جديدة

مصطفى حجي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة حمد الله

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف مصطفى حجي، المدرب المساعد لمنتخب المغرب، عن تفاصيل جديدة في أزمة عبد الرازق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي، والذي رفض الانضمام لأسود الأطلس، وفقًا لما ذكره البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب.

خليلوزيتش أكد على أن حجي قام بالاتصال مع حمد الله، والأخير رفض الانضمام لصفوف المنتخب المغربي، ليخرج مهاجم النصر ليكذب ما قاله المدرب البوسني.

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صحيفة "المنتخب" المغربية تحدثت مع مصطفى حجي، لمعرفة حقيقة الأمر، وسبب أزمة عبد الرزاق حمد الله، حيث قال: "بعد فترة من البحث عن رقم صحيح له، وصلت أخيرًا لرقم له ليرد علي، وتحدثنا كثيرًا كأخ كبير ولاعب أتوسم فيه خيرًا".

مصطفى حجي تابع: "قلت له المدرب وحيد كلفني بالتواصل معك، تمهيدًا ليتواصل معك بنفسه، والنقاش بيننا كان مبني على الصراحة، في حوار طويل دار بيننا".

مدرب المغرب أردف: "بعدها اتصلت به مرة أخرى وقلت له المدرب يرى أن لك مكانًا معنا، رغم أنه قلق بعض الشيء بسبب تراجع مستواك الفترة الأخيرة، فأنا لم ألمس فيك الشراسة التي ميزتك الموسم الماضي، وستكون معنا الموسم المقبل، للمباريات الرسمية وليست الودية فقط".

حجي واصل: "عبد الرزاق أجابني بشكل غريب وقال لي: لماذا لم يضع اسمي في أول اللائحة، وحتى ضمن اللائحة الثانية الحالية، أبلغ وحيد بأنني غير مستعد الآن للحضور، وأنني لم أعد أفكر في اللعب للمنتخب المغربي حاليًا، لدي مشاكل خاصة وسأظل مساندًا لكم ولمنتخب بلادي".

واستطرد قائلًا: "عندما كنت أتحدث مع حمد الله، وحيد كان على مقربة مني، وسألني ماذا هناك، فأخبرته بما قاله لي حمد الله، وهو ما صدمه، واتخذ القرار الذي أعلنه في المؤتمر الصحفي".

المدرب البوسني أعلن خلال المؤتمر الصحفي، عن قرار حمد الله، وأنه أغلق هذا الباب نهائيًا، وقرر عدم استدعائه للمنتخب المغربي مرة أخرى.