مصر والمغرب يهددان بالانسحاب من كأس إفريقيا بسبب تونس

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، حال توقيع عقوبة على منتخب تونس.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن المنتخب التونسي قد يتعرض للعقوبات، بسبب رفضه استكمال مواجهة مالي بالجولة الأولى ضمن منافسات البطولة القارية.

ماذا حدث خلال مباراة تونس ومالي؟

المباراة أقيمت أمس الأربعاء، وشهدت تقدم مالي بهدف نظيف، مع إهدار نسور قرطاج لضربة جزاء عن طريق وهبي الخزري.

لكن حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي، أنهى المباراة في الدقيقة 89 و48 ثانية، وسط اعتراضات واسعة من قبل الجهاز الفني لتونس ولاعبيه.

وبعد خروج لاعبي الفريقين من أرض الملعب، اعتذر الحكم الزامبي، وطلب العودة لأرض الملعب لاستكمال الدقائق المتبقية.

لاعبو مالي استجابوا لطلب الحكم بعدما كانوا معترضين، لكن الجانب التونسي تمسك بحقوقه في إعادة المباراة كاملة.

وانتهى الأمر بإطلاق صافرة النهاية، بعد منح لاعبي تونس مهلة لنزول إلى أرض الملعب، دون فائدة. (طالع التفاصيل)

كيف تصدى مصر والمغرب للاتحاد الإفريقي لعدم عقاب تونس؟

وفقًا لما جاء في صحيفة "المنتخب المغربية"، فإن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، في حالة توقيع عقوبة على منتخب تونس.

الإعلامي التونسي حاتم بن آمنة أكد خلال تصريحات نقلتها الصحيفة المغربية، على أن المغرب ومصر هددا بالانسحاب من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كاميرون.

كما أكدت مصادر إعلامية تونسية، على أن المغرب ومصر وليبيا لعبوا دورًا حاسمًا في عدم معاقبة منتخب تونس، والاكتفاء بإعلان المنتخب المالي فائزًا.

اقرأ أيضًا ..

كاف يصدر قراره .. ما هو مصير مواجهة تونس ومالي؟

سباق الأفضل في أمم إفريقيا | نيجيريا تسيطر .. وظهور مميز من سيراليون

سباق منتخبات أمم إفريقيا | العرب يحتضرون .. وسيراليون تفجر المفاجأة!