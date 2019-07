مصر والجزائر والمغرب وتونس في التصنيف الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيفات قرعة تصفيات النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها عام 2021.

جاء في التصنيف الأول المكون من 12 فريقاً كل من: الجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس.

أما التصنيف الثاني الذي يضم نفس العدد فاشتمل على: بنين – الرأس الأخضر – الكونغو – الجابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا – النيجر – جنوب إفريقيا – أوغندا – زامبيا

وإلى التصنيف الثالث المكون أيضاً من 12 فريقاً نجد: أنجولا – إفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – توجو - زيمبابوي.

وصولاً إلى التصنيف الرابع الذي يضم 8 فرق هم: بوروندي – بوتسوانا – جزر القمر – إثيوبيا – إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) – غينيا الاستوائية – ليسوتو – رواندا.

The five pots for the #TotalAFCON2021 qualifiers have been selected. The long road ahead to the next AFCON starts 🔜. pic.twitter.com/dullfqPjpE