فرج عامر: أزمتنا ليست مدربين بل تدهور مستوى اللاعب المصري

رئيس سموحة يعدد أسباب تدهور أحوال منتخب مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حمَّل محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، اللاعبين المصريين والمسؤولين عن كرة القدم مسؤولية تدهور حال المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة ليست مدرب مصري أم أجنبي.

المنتخب المصري ودع كأس أمم أفريقيا 2019 مبكرًا بهزيمة قاتلة أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد، في دور الـ16.

وكتب عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو من يقود اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكره التكتيكي تجمد، بسبب تجمد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي".

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وأضاف: "تضاءل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية، ومن منهم محترف يلعب لأدنية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح، وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل كبير".

رئيس النادي السكندري تابع: "حتى المدربين والمساعدين الذين تناوبوا على المنتخب أخيرًا ملفوظين في الدوريات الكروية المتقدمة، والدليل أن من يرحل عن المنتخب المصري يظل يتردد على مصر، لعل وعسى، أو يدرب فرق دون المستوى".

واختتم: "هل يعقل أن يظل اللاعبون مواليد 1997 حتى الآن حبيسي دوري ناشئين هزيل؟، هل يصح أن تبني سياسة احتكار لاعبين وعدم إعطاء فرصة للمواهب الصاعدة؟، هل يعقل فلشنا في جميع مسابقات كرة القدم الأفريقية جميع المراحل السنة؟، المصيبة كبيرة ومتشعبة والكارثة أننا كنا مغيبين بفعل إعلام رياضي موجه".

يذكر أن إخفاق البطولة القارية أطاح بالجهاز الفني للفراعنة بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل، حيث أُقيل الول، واستقال الثاني.