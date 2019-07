الغلبة لمصر - العرب يفرضون أنفسهم على تشكيل الأفضل بكأس أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تشكيل الأفضل بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والذي أُسدل الستار عليه أمس الثلاثاء.

اكتمل بالأمس عقد الفرق بدور الـ16، بعد تأهل 12 فريقًا كأول وثاني المجموعات، ومع اختيار أفضل أربع توالت من الست مجموعات.

مواجهة نارية لمصر وقمة بين نيجيريا والكاميرون - لقاءات دور الـ16 بكأس أفريقيا

تشكيل الأفضل الذي اخترته اللجنة الفنية بالكاف، ضم سبعة لاعبين عرب، منهم أربعة مصريين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

خط الدفاع: "أحمد المحمدي (مصر) - يايا بانانا (الكاميرون) - أحمد حجازي (مصر) - أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: رياض محرز (الجزائر) - أندريا ناناتيناينا (مدغشقر) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر) - جوردان أيو (غانا) - ساديو ماني (السنغال).

The group stages witnessed some stellar performances🔥🔥



Take a look at the best XI we couldn't ignore😍🤷‍♂️#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/F0zKi5HLYK