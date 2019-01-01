بيان رسمي - اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية وسنحاسب المقصرين

اتحاد الكرة استقال أغلبه، لكن ملاحقتهم مستمرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا رسميًا للتعليق على خروج منتخب مصر المخزي من كأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أنه سيحاسب كل مسؤول عن هذه الصورة التي ظهر بها المنتخب.

الفراعنة ودعوا البطولة القارية أمس السبت، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن دور الـ16.

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وجاء في البيان: "بناء على خروج المنتخب المصري أمس من بطولة الأمم الإفريقية وعلى المستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناء على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة:

1- تبدي اللجنة اسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.

2- كما أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذي هو حق قد كفله الستور في محاسبة المقصرين وكي يتحمل الكل مسئوليته واعتبار أن تقديم الاستقالات هي بداية المسئولية في أن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها في المحاسبة ومجمل المسؤولية.

3- تؤكد اللجنة دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة وكافة الجهات المسؤولة في استكمال الشكل الحضاري الرائع الذي بدأت به البطولة الافريقية وتقدم كافة الدعم لاستمرار هذا العرس الإفريقي على الأراضي المصرية.

4- وقد كلفت اللجنة أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصري وذلك استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة السيد رئيس مجلس النواب مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية لضمان ألا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى.

يذكر أن هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بالكامل، وكذلك استقال هو الآخر داعيًا أعضاء مجلسه للرحيل، وهو ما استجاب له الجميع باستثناء مجدي عبد الغني وكرم كردي.