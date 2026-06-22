مصر ضد إيران معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

مصر ضد إيران: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ستنطلق مباراة مصر ضد إيران في 27 يونيو 2026 عند 03:00 بتوقيت غرينتش و 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026.

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مصر ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في واشنطن تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة السابعة إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث أكدت مصر سلطتها عبر فوز حاسم 3–1 على نيوزيلندا لتأمين الصدارة وأظهرت إيران نضجًا كبيرًا لتحقق تعادلًا صعبًا 0–0 أمام عمالقة أوروبا بلجيكا - تقلّص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومن فيلد) بشكل كبير. يتجه المعسكران إلى شمال غرب المحيط الهادئ وهما يعلمان أن القدرة على التكيّف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب مصر حسام حسن أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة، مستفيدًا من انضباطهم التكتيكي لترسيخ السيطرة على قمة المجموعة. سيعتمد حسن على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه - بقيادة التميّز في التحولات للنجم العالمي محمد صلاح، الذي هز الشباك في الجولة الثانية، والمهاجم تريزيغيه، الذي حسم الفوز بعد دخوله بديلًا - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح دفاع آسيوي منضبط للغاية. ويقف في مواجهتهم منتخب إيران متماسك هيكليًا وطموح يقوده أمير قلعه‌نوي. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وصلابة دفاعية، يمتلك فريق ملي (Team Melli) مخططًا عنيدًا وحافة مرتدة قاتلة يقودها مهدي طارمي و سامان قدوس تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

تُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية.لا يمكن لأي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي أثناء التحول، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع العنصرين الحاسمين. سترى مصر هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة للمجموعة دون هزيمة، بينما تدخل إيران أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها الجريئة، والبناء على شباكها النظيفة المتتالية، وتحقيق نتيجة حاسمة بأقصى عدد من النقاط لتتجاوز منافسيها. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

نيوزيلندا 1–3 مصر

استمتع فريق حسن برضا هجومي مطلق في ملعب بي سي بليس فانكوفر، حيث فرض أداء سريري في الشوط الثاني على خصومهم تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 3–1. سعيًا لبناء الزخم وفرض أنفسهم في صدارة المجموعة، افتتح الفراعنة المباراة بحثًا عن سلطة هيكلية لكنهم عانوا في البداية من صعوبة في إيقاف الفرص المركزية المبكرة.

تفكك الشكل الدفاعي لمصر مبكرًا بسبب تسديدة مؤلمة في الدقيقة 15 من فين سورمان، والتي منحت الزخم المبكر للأول وايتس. اعتمد رجال حسن على تعديل بدني قوي لخنق أي تهديدات انتقالية إضافية تمامًا خلال ما تبقى من الشوط الأول، قبل أن تتولى منظومتهم الهجومية زمام الأمور بالكامل بعد الاستراحة. اخترق مصطفى زيكو ليسجل هدف تعادل سريري في الدقيقة 58، مغيرًا تمامًا نفسية المواجهة. بعد أقل من عشر دقائق، استغل النجم العالمي محمد صلاح المساحة داخل منطقة الجزاء، مسددًا هدفًا سريريًا في الدقيقة 67 ليمنح مصر التقدم. ومع دفع نيوزيلندا للمزيد من اللاعبين إلى الأمام، حسم البديل تريزيغيه النقاط الثلاث كلها في الدقيقة 82 بضربة نهائية مذهلة، تاركًا مصر في وضع مريح على قمة المجموعة السابعة.

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بلجيكا 0–0 إيران

قدم رجال غالينوي عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا من الصمود الخالص في ملعب لوس أنجلوس، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب لانتزاع تعادل حيوي 0–0 أمام عمالقة عالميين مشهورين بلجيكا. سيطر تيم ملي سيطرة كاملة على المساحات الدفاعية تقريبًا على الفور، مقيّدًا ممرات التمرير المركزية ومعطّلًا الإيقاع الهجومي المبكر لخصومهم منذ الدقيقة الثانية فقط.

واجه مخططهم التكتيكي الخالي من العيوب اختبارًا هائلًا مع محاولة بلجيكا تغيير الأشكال، لكن التنظيم الهيكلي الصارم لإيران سيطر بالكامل عبر الشوطين. حيّد القالب الدفاعي لغالينوي بشكل مثالي تهديدات النجوم النخبة مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، خنق الجيوب المركزية وضاغطًا مسارات التحول حتى بعد تقليص الفريق الأوروبي إلى عشرة لاعبين عبر بطاقة حمراء في الدقيقة 67 لناثان نغوي. نجح خط الدفاع البطولي لإيران في إغلاق الدقائق المتبقية لتأمين نقطة مستحقة بشق الأنفس، مثبتًا شريان حياة حيويًا في البطولة قبل مباريات المجموعة الأخيرة.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

مصر (حسام حسن)

لا يحتاج حسن إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للفراعنة بحصد زخم افتتاحي حاسم في البطولة. إن الحركة العمودية، والدورانات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية سلسة يثبت أن مصر تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على حسن أن يضمن أن يحافظ فريقه على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مبارياتهم السابقة، ترك الشكل الهجومي العدواني لمصر أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، رغم فوز سريري بنتيجة 3–1 على نيوزيلندا. أمام منتخب إيران المبني على إرث بدني ورياضي مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لحسن على محور وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في الوسط لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي المرتدات الآسيويين من عزل قلبي دفاعه.

إيران (أمير قلعه‌نويي)

لا يحتاج قلعه‌نويي إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض إيقاعه في الدقائق الختامية من مباراتهم عندما ضمن خط دفاعي صلب تعادلًا حيويًا 0–0 أمام بلجيكا في لوس أنجلوس. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها عند السعي لتحقيق الفوز.

أمام الضغط العالي العدواني لمصر، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستمرار ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لقلعه‌نويي على غرفة محركه، بتوجيه قادة الوسط المخضرمين مثل سامان قدوس لتمرير الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم إيران، يجب أن تستغل بقوة القنوات الجانبية التي يتركها شاغرة الظهيران المتقدمان لمصر. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأظهرة الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع المصري أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتكتل. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة ليستغلها النجم مهدي طارمي، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب مصر

التحدي الأساسي لحسن قبل دخول ملعب سياتل المتطور هو معالجة كفاءة الثلث الأخير لدى فريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ شمال أفريقيا، خرجوا من فوزهم عالي الوتيرة 3–1 على نيوزيلندا دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق من الإيقاف، مما يترك لحسن مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

ستبني مصر حول إطارها التكتيكي المؤكد 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى مصطفى شوبير بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية مستمرة من خطه الخلفي. سيواصل قلبي الدفاع حمدي فتحي و ياسر إبراهيم شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران أحمد فتوح على اليسار و محمد هاني على اليمين.

يبقى تنظيم خط الوسط سليماً من المباراة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. مهناد لاشين - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية - و مروان عطية سيقودان غرفة المحرك المركزية لضمان الاستقرار في التحولات والحدة البدنية. أمامهما، إمام عاشور يعمل في الجيب المتقدم، ويحيط به النجم العالمي محمد صلاح ومسجل هدف الجولة الثانية مصطفى زيكو على الأجنحة لتسريع إيقاعات الاستحواذ. في المقدمة، تبقى النقطة المحورية بلا منازع لتهديد مصر الهجومي هي المهاجم الوحيد عمر مرموش، الذي سيقود الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية.

أخبار فريق إيران

يواجه غالينويي لغز اختيار أكثر راحة ولكنه لا يقل تعقيداً بينما يجهز فريقه لحسم مقعد في الأدوار الإقصائية من المجموعة G. أكبر نقطة حديث تحيط بـ تيم ملي هي إدارة العبء البدني الهائل والزخم النفسي من تعادلهم الشاق 0–0 ضد بلجيكا، الذي تطلب مناوبة دفاعية مرهقة وعالية الشدة منذ الصافرة الأولى. لحسن الحظ، يمتلك غالينويي تشكيلة مكتملة اللياقة دون أي مخاوف من الإيقاف.

ستدور القاعدة الهيكلية الأساسية لإيران حول خطة 4-3-3 منضبطة للغاية ومرنة. دفاعياً، سيُرسّخ قلبا الدفاع حسين كنعاني زاده‌غان و شجاع خليل زاده الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران إحسان حاج صفي على الجهة اليسرى و صادق هرداني على الجناح الأيمن. يتطلع حارس المرمى البارز عليرضا بيرانوند إلى استمرار الحماية الصارمة بعد شباكه النظيفة المذهلة ضد البلجيكيين.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وفرض إيقاعات الاستحواذ. سعيد عزت اللهي - الذي يحمل بطاقة صفراء من الجولة الثانية - سيحمي الخط الدفاعي إلى جانب رامين رضائيان و سامان قدوس في قلب غرفة المحرك للحد من مسارات التحول المركزي لمصر. في المقدمة، خط الهجوم ثابت لمناوبة مكثفة؛ المهاجم الطلسم مهدي طارمي سيقود قناة الضرب المركزية، مدعوماً بقوة من آرش نعمتي على الجهة اليسرى و محمد محبي على الجناح الأيمن لتوفير الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة الفراعنة في الهجمات المرتدة.

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أبرز المواجهات الرئيسية بين مصر وإيران

محمد صلاح ضد شجاع خليل زاده

بعد أن تقدم كنقطة محورية خطيرة في هجوم حسن، صلاح يبقى رأس حربة عالي الطاقة وواثقاً في خط مقدمة مصر. عمل صلاح بسلاسة خلف المهاجم لقيادة الشحنة الإبداعية ضد نيوزيلندا، مسجلاً اسمه في قائمة الهدافين بهدف حاسم. لكسر التنظيم الدفاعي الإيراني القوي بدنياً، سيكون دور صلاح بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله المستمر لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل مصطفى زيكو لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع شجاع خليل زاده، ركيزة دفاعية حيوية في خط غالينوي الخلفي. قاد خليل زاده الكتلة المركزية خلال خروج إيران السابق، محاولاً الحفاظ على تماسك الخط الخلفي الرباعي تحت ضغط هائل أمام بلجيكا. وبينما مرّ الهيكل الدفاعي لإيران بلحظات صعبة، يمتلك خليل زاده سمات بدنية من الطراز الأعلى وهيمنة هوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا عيوب في المناطق المركزية إلى جانب حسين كنعاني زادهغان، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات صلاح المركزية الحادة ومنع مصر من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

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مهند لاشين ضد سامان قدوس

نبض قلب خط وسط مصر المطلق ومحركه الديناميكي في الجولة الثانية، مهند لاشين مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم للفراعنة. عمل لاشين ببراعة في قلب خط الوسط أمام نيوزيلندا، منطلقاً إلى الأمام لتقديم شرارة بدنية حيوية ودفع التحول الهجومي لفريقه. أمام إيران، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الواسعة المتفجرة لزملائه. إذا مُنح لاشين - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - الوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية لإيران.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط إيران الأبرز سامان قدوس. ارتكز في غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولاً توفير حماية تكتيكية خلال خروج صعب أمام بلجيكا. سيُختبر عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه الانتقالي إلى أقصى حد في ملعب سياتل. يجب على قدوس إدارة تمركزه بقوة إلى جانب شريكه المركزي سعيد عزت اللهي لِضغط المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء لعب لاشين، وحماية خطه الخلفي الرباعي لضمان ألا يهيمن الأفارقة تماماً على الثلث الأوسط ويثبتوا إيران داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة G؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة G بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتل مصر الصدارة بأريحية بأربع نقاط وفارق أهداف +2 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي للأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 3–1 على نيوزيلندا.

هذا يترك إيران في المركز الثاني بنقطتين وفارق أهداف محايد تماماً (0)، متساوية في النقاط مع بلجيكا (نقطتان، 0 فارق أهداف) بعد أن تيم ملي حقق تعادلاً صلباً 0–0 أمام عمالقة أوروبا. وتبقى نيوزيلندا راسية في قاع الجدول بنقطة واحدة. وتُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب سياتل نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت مصر

إن فوزًا لصالح حسن سيقذف الفراعنة إلى سبع نقاط، ما يضمن فورًا التأهل التلقائي إلى دور الـ32 بوصفهم متصدري المجموعة. وعلى النقيض، ستُجمِّد هذه النتيجة رصيد إيران عند نقطتين. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا، قد يؤدي فوزٌ على إيران إلى هبوطهم إلى المركز الثالث أو الرابع، ما يلغي تمامًا أي اعتماد على سيناريوهات البطاقات الجامحة أو يخرجهم من البطولة بالكامل.

إذا فازت إيران

إذا ضمن رجال غالينوي النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك حملة دور مجموعات مذهلة للجانب الآسيوي. الانتقال إلى خمس نقاط سيسمح لإيران بتجاوز مصر وتأمين العبور التلقائي إلى دور الـ32 بزخم نفسي أقصى بوصفهم متصدري المجموعة أو وصيفيها، اعتمادًا على هوامش الأهداف المتوازية لبلجيكا. وعلى العكس، سيحبس هذا السيناريو مصر عند أربع نقاط، ما يجبرهم على الاعتماد على نتيجة المباراة المتوازية أو الأمل في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عبر البطاقات الجامحة.

سيناريو التعادل

نقطةٌ مقسومة في واشنطن ستترك مصر مرتاحة عند خمس نقاط وبأمان إلى الأدوار الإقصائية بوصفها متصدرة المجموعة، شريطة ألا تقلب بلجيكا فارق أهدافٍ كبيرًا. بالنسبة لإيران، فإن الانتقال إلى ثلاث نقاط سيُبقيهم محبوسين في المركز الثاني إذا تعادلت بلجيكا أيضًا أو إذا انتزعت نيوزيلندا نقاطًا من الشياطين الحمر دون نتائج ثقيلة. بينما يمنع التعادل الإقصاء الرياضي الفوري، فإن إنهاء المجموعة في المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) يجبرهم على انتظار ختام المجموعات الأخرى، حيث يجعل رصيد الثلاث نقاط البقاء شديد التقلب مقارنةً بفئة الأربع نقاط الأكثر أمانًا.

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن تشكيلةً محتملة قبل هذه المواجهة، ولم تُدرج أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات للفراعنة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد توفر أخبار الفريق الرسمية.

كما لم يُصدر مدرب إيران أمير غالينوي بعدُ تشكيلةً متوقعة من 11 لاعبًا، مع عدم الإبلاغ حاليًا عن أي إصابات أو إيقافات لمنتخب ملي. ومن المتوقع الحصول على مزيد من معلومات القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجلت مصر انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا في 22 يونيو، وهي نتيجة منحت الفراعنة أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مشوارها بالبطولة وخسرت 2-1 أمام البرازيل في مباراة ودية في يونيو. كما فازت مصر على روسيا 1-0 وتعادلت 0-0 مع إسبانيا خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

حقق إيران انتصارين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات له، دون أي هزائم في السلسلة. وكانت نتيجته الأحدث تعادلًا سلبيًا 0-0 مع بلجيكا في 21 يونيو، وقبل ذلك تعادل 2-2 مع نيوزيلندا في 16 يونيو في افتتاح كأس العالم. فاز إيران على مالي 2-0، وغامبيا 3-1، وكوستاريكا 5-0 في المباريات الثلاث التي سبقت البطولة. سجل فريق غالينوي سبعة أهداف واستقبل ثلاثة عبر تلك المباريات الخمس، رغم أنه لم يتمكن بعد من هز الشباك في مشاركتين بكأس العالم.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الخمس السابقة بين مصر وإيران. سيتم تحديث السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة عندما تصبح المعلومات متاحة.

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