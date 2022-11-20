مصر حاضرة في كأس العالم و"الرحلة" السبب!

كرة الرحلة تُفرض اسم مصر في مونديال قطر

على الرغم من غياب المنتخب المصري عن المشاركة في كأس العالم قطر 2022، إلا أن اسم مصر حاضرًا وبقوة، وذلك بفضل كرة "الرحلة" الرسمية التي سيُلعب بها مباريات المونديال.

وتنطلق منافسات كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم الأحد، حيث حفل الافتتاح سينطلق في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكشف سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن المصرية، عن أن كرة كأس العالم 2022 تم تصنيعها في مصر، وذلك في مصنع "أديداس" في مصر.

وكتب الوزيري عبر حسابه على موقع "فيس بوك" منشورًا، جاء فيه: "تشرفت أن أكون جزء صغير من الإنجاز العظيم مع شريكي هشام السيد في مصنع تصنيع كور أديداس في مصر بلدنا دعمًا للصناعة".

وتابع: "المصنع سيكون محطة رئيسية لتصدير كرات أديداس إلى العالم كله، بداية من كأس العالم قطر 2022".

منافسات كأس العالم قطر 2022 تنطلق بمواجهة بين قطر والإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا والسنغال.