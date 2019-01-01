مصر تواجه زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا بالزي التقليدي

المنتخب المصري يلتقي في مباراته غدًا أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يرتدي المنتخب المصري الأول لكرة القدم الزي التقليدي الذي اعتادت عليه خلال الفترة الأخيرة خلال مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام منتخب زيمبابوي.

وتقرر أن يرتدى الفراعنة زيه التقليدي بألوان العلم المصري ، حيث يرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

المنتخب المصري يلتقي في مباراته غدًا أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية نسخة 2019 على استاد القاهرة الدولي.

محمود الخطيب متواجد في مران المنتخب المصري استعدادًا للبطولة الإفريقية💫💫#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LIw8eyVuIO — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

في الإطار نفسه، يرتدي حارس مرمى المنتخب المصري الأساسي طاقمًا بنفسجيًا ، ويرتدي المنتخب الزيمباوبوي طاقمًا أصفر وحارس مرماه طاقمًا أزرق.

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وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم وتم خلاله التشديد على الالتزام بمواعيد حضور الفريقين لاستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة في العاشرة مساءً.