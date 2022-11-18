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مصر تهزم بلجيكا وتُثير الشكوك حول استعدادها لكأس العالم

تامر أبو سيدو
7:17 م غرينتش+2 18‏/11‏/2022
Mohamed Salah & Yannick Carrasco : Belgium - Egypt : 2022
المباراة الأخيرة للمنتخب البلحيكي قبل التوجه إلى قطر

اختتم منتخب بلجيكا استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بالخسارة وديًا أمام نظيره المصري في الكويت بهدفين مقابل هدف واحد، ليُثير الشكوك حول استعداداته للمونديال.

وخاض المنتخبان اللقاء بالتشكيل الأساسي وقد حمل الثنائي محمد صلاح وإيدين هازارد شارة القيادة في كلا الفريقين، وسط تواجد عدد من النجوم أبرزهم كيفين دي بروينه وأحمد حجازي.

اللقاء بدأ سريعًا بين الفريقين وقد اعتمد المصريون على الدفاع المنظم مع محاولة المباغتة بالهجمات المرتدة فيما كان الاستحواذ لصالح بلجيكا، وبعدما أهدر محمود حسن تريزيجيه فرصة هائلة للفراعنة نجح مصطفى محمد في افتتاح التسجيل لصالحهم بتسديدة قوية على يسار تيبو كورتوا وذلك عند الدقيقة الـ33.

ولم يكد الحكم يُطلق صافرة انطلاق الشوط الثاني إلا وعزز المصريون تقدمهم بهدفٍ ثانٍ سجله تريزيجيه بعد تمريرة حاسمة من صلاح، وشهدت الدقائق التالية عدة فرص جيدة للجانبين مع تألق ملفت لحارس مرمى مصر محمد الشناوي.

البديل لويس أويندا نجح في تقليص الفارق للمنتخب الأوروبي بمتابعة ناجحة لعرضية يانيك كاراسكو عند الدقيقة الـ76، ولكنه لم يمنع سقوط منتخب بلاده في الاختبار الأخير قبل كأس العالم.

مصر فشلت في التأهل إلى المونديال بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية في المواجهة الفاصلة، فيما ستلعب بلجيكا في المجموعة السادسة بجانب كرواتيا والمغرب وكندا.

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