مصر تفجرها: طلبنا التأهل مباشرةً لنهائيات مونديال 2022 وليس إعادة مواجهة السنغال

فجر جمال علام؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور المصري، حول الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد منتخب السنغال، مؤكدًا أنه سيواصل التصعيد حال رفض فيفا للشكوى.

لماذا قدمت مصر شكوى ضد السنغال؟

في 25 من مارس الماضي، استضاف المنتخب المصري نظيره السنغالي، باستاد القاهرة، في ذهاب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في لقاء انتهى بهدف نظيف لصالح أصحاب الأرض، سجله محمد صلاح.

وبعدها بأربعة أيام، حل الفراعنة ضيوفًا على أسود التيرانجا بالعاصمة السنغالية "داكار"، وتلقوا الهزيمة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

البعثة المصري في داكار تعرضت لمضايقات كثيرة من قبل الجماهير السنغالية، من سب وقذف للاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، لاعتداء على حافلة البعثة، بجانب السباب وإلقاء الزجاجات طوال أحداث المباراة، والتي تواصلت عقب إطلاق صافرة النهاية.

أمام كل هذه الظروف، أعلن اتحاد الكرة المصرية تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي. (طالع التفاصيل)

"طلبنا التأهل مباشرةً لكأس العالم 2022"

في الوقت الذي يرفض به الكثير من الإعلاميين المصريين، الأمل الذي يمنحه المسؤولون للجماهير، حول إمكانية إعادة اللقاء، أكد علام أنه طلب التأهل مباشرةً للمونديال.

وقال علام، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "قدمنا الشكوى وفي انتظار قرار الاتحاد الدولي، وإذا لم ينصفنا، سنذهب للمحكمة الرياضية الدولية، أرى أن البعض يرى أنه من المستحيل أن تُعاد المباراة، لما لا؟، أقول لهم أنه حتى قد تحسم النتيجة بصالح مصر دون إعادة".

وأضاف: "ما حدث في السنغال أمر غير مقبول، لدينا فيديو لأحد الجماهير الذي تسلل إلى الفندق وحاول التعدي على محمد صلاح، بجانب اعتداء الجماهير على الحافلة الخاصة بالبعثة المصرية".

واختتم: "نحن في شكوانا لم نطلب أن تعاد المباراة، إنما طلبنا التأهل مباشرةً إلى نهائيات المونديال، لأن ما تعرضنا له في السنغال من تجاوزات أمر بعيد كل البعد عن الرياضة".

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