مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراته مع الزمالك

إدارة المقاصة ترى أن إذاعة مباريات الموسم الجديد ستكون صعبة

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام الزمالك تلفزيونيًا.

ومن المنتظر أن يلعب المقاصة مع الزمالك، مساء الخميس القادم في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ونشر النادي بياناً اليوم حول هذه الأزمة جاء فيه: "النادي له مستحقات متأخرة عند الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم نحصل على أي مستحقات للموسم الجديد".

وواصل: "مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الخطوات للحصول على المستحقات المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته الجديدة".

وتابع: "من الطريف أن نادي أسوان رفض إذاعة مباراته في الجولة الأولى مع مصر المقاصة، بسبب عدم حصوله على أي مستحقات من الشركة الراعية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "يبدو أنه سيكون هناك صعوبات في إذاعة مباريات الدوري لهذا الموسم، بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بسداد المستحقات المالية لأغلب الأندية منذ الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن مصر المقاصة تعادل مع أسوان في الجولة الأولى من المسابقة بهدفين لكل فريق، بينما تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.