فيديو | بفضل الشناوي وإسبانيا .. مصر إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الفراعنة هزموا أستراليا بثنائية نظيفة

خطف المنتخب المصري تحت 23 عامًا بطاقة التأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز أمام أستراليا بثنائية نظيفة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

شوط المباراة الأول دار سجالًا بين الفريقين، الذين تبادلا إهدار الفرص أمام المرمى، في ظل تألق الدفاعات، مع سوء إنهاء من المهاجمين.

إحدى الفرص الخطيرة للفراعنة كانت في الدقيقة 35، بعدما أرسل طاهر محمد طاهر عرضية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها محمود حمدي "الونش" إلى صلاح محسن، لكن تسديدة الأخير علت العارضة.

وقبل نهاية الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، أحرز المنتخب المصري هدفه الأول بأقدام أحمد ياسر ريان، إذ بدأت الهجمة بشكل رائع عن أحمد فتوح، الذي سلم الكرة إلى رمضان صبحي في الجانب الأيسر من الملعب، لينطلق الأخير ويمر بشكل رائع من مدافع أستراليا، ثم أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تبعها ريان بتسديدة في الشباك.

في الشوط الثاني، تكتل لاعبو أستراليا في وسط ملعب مصر، وتألق حارس المرمى محمد الشناوي، في أكثر من فرصة خطيرة للخصم.

البداية كانت من الدقيقة 49 للمباراة، إذ تصدى الشناوي من هجمة ثنائية، الأولى أبعد فيها عرضية من ضربة ركنية، ثم سدد لاعب أستراليا الكرة من جديد، ليتصدى حارس الفراعنة مرة ثانية.

وببراعة كبيرة، تألق الشناوي أمام كرة ثانية بالدقيقة 56، سددها مهاجم المنافس قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر رمضان صبحي فرصة خطيرة لمصر في الدقيقة 62، إذ أنه استلم تمريرة بينية رائعة من ياسر ريان داخل منطقة الـ18 دون رقابة دفاعية، لكنه تباطأ في تسديدها، حتى خرج الحارس من مرماه وأمسك وأبعد الكرة.

وضاعت فرصة أخرى على الفراعنة، بعدها بثماني دقائق، حيث قاد رمضان صبحي هجمة مرتدة، ثم مرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى عمار حمدي، ليسدد كرة قوية، اصطدمت بالعارضة، ثم ارتدت لرمضان، الذي سدد رأسية، لكنها علت العارضة.

وفي العشر دقائق الأخيرة من المباراة، واصل الشناوي تألقه وتصدى لهجمة من ثلاثة أرواح لأستراليا، من تسديدات من اللاعبين داخل منطقة الجزاء وخارجها.

ومن على خط المرمى، أنقذ الشناوي مصر من هدف محقق، بعدما نُفذت ضربة ركنية بعرضية داخل المنطقة، ثم تبعها رأسية، مرت بسلام ببراعة الحارس.

وأراح عمار حمدي الجميع في اللحظات الأخيرة من المباراة بإحراز الهدف الثاني، الهجمة بدأت بمهارة فردية رائعة من ناصر منسي، الذي راوغ مدافع أستراليا بشكل مميز، ثم سدد كرة قوية، تصدى لها الحارس، لكنها ارتدت إلى عمار ليسكنها الشباك بنجاح، مسجلًا هدف تم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

هذا الفوز لم يكن كافيًا وحده لصعود مصر لربع النهائي، لكن جاءت الهدية كذلك من منتخب إسبانيا، الذي تعادل مع الأرجنتين بهدف لكل منهما.

سجل مايكل مورينو للماتادور، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وأدرك توماس بيلمونت التعادل للتانجو قبل النهاية بثلاث دقايق.

بذلك تصعد إسبانيا كأول المجموعة برصيد خمس نقاط، وترافقها مصر كوصيف المجموعة بأربع نقاط، فيما ودعت الأرجنتين صاحبة الأربع نقاط، إذ تفوق الفراعنة بفارق الأهداف، وودعت أستراليا التي حصدت ثلاث نقاط.