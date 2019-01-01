وردة معتذرًا: أقدر حزنكم وسنعود أقوى وأذكى

منتخب مصر قدم واحدة من أسوأ مشاركاته في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه عمرو وردة؛ لاعب منتخب مصر، رسالة اعتذار للجماهير المصرية عقب الإخفاق في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا تقديره لشعور الحزن الذي سيطر على الشارع المصري.

الفراعنة ودعوا البطولة القارية المقامة على أرضهم بهزيمة بهدف وحيد في الوقت القاتل أمام جنوب أفريقيا، في دور الـ16.

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وكتب وردة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به".

وأضاف: "أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد، وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى".

لاعب الفراعنة اختتم: "سنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".

يذكر أن وداع البطولة أطاح بالجهاز الفني بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي كان من المقرر أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وكذلك أعلن هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته، داعيًا أعضاء المجلس بالاستقالة، وهو ما استجاب له الجميع.