مصر الأوليمبي يخسر من أوزبكستان بهدفين وديًا

الفراعنة يستعدون للمشاركة بكأس أمم إفريقيا نوفمبر المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى منتخب مصر الأوليمبي، الخسارة من نظيره أوزبكستان، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

منتخب مصر الأوليمبي، يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا نوفمبر المقبل، والتي ستقام في مصر، والتي ستؤهل إلى أوليمبياد 2020 في طوكيو.

تلقى المنتخب المصري الأوليمبي الهدف الأول بالدقيقة 30 من زمن المباراة، عن طريق بوبار عبد الخليقوف، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر الفراعنة العديد من الفرص، أبرزها عن طريق مصطفى محمد، قبل لحظات قليلة من هدف أوزبكستان.

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عدلي القيعي 🗣️👇 pic.twitter.com/7LzyVBYPrc — جول مصر (@goaleg) June 8, 2019

وكان عمار حمدي صانع ألعاب الفراعنة، قريبًا من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

الهدف الثاني سجله ديلشود سايتوف في مرمى مصر، بالدقيقة 90 من زمن المباراة، من تسديدة صاروخية.

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في مباراة ثانية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.