رسميًا - عصام عبد المنعم يعلن اعتذاره عن عدم رئاسة الاتحاد المصري

هاني أبو ريدة استقال وتبعه عدد كبير من الأعضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الناقد الرياضي عصام عبد المنعم؛ الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه العودة لرئاسة الجبلاية من جديد، مؤكدًا أن مصر قادرة على ولادة شخصيات قيادية أخرى.

هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري، تقدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استقالته رسميًا، ولحقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الثنائي مجدي عبد الغني وكرم كردي.

رسميًا: إقالة أجيري واستقالة اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

عديد التقارير الصحفية أكدت أن عبد المنعم سيتم تكليفه من قبل أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، لرئاسة لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو ما نفاه الناقد الرياضي.

وقال عبد المنعم، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "أشكر كل من فكر في واتصل بي، لكن رئاستي لاتحاد الكرة فترة وانتهت، لن نرجع لكتابة التاريخ من جديد، ومصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات أخرى قادرة على استكمال المسيرة بنجاح".

وأضاف: "تلقيت اتصالات بتلميحات للعودة للاتحاد، لكنني اعتذرت، أنا أديت دوري وتقاعدت عن العمل التنفيذي، من الممكن أن أؤدي دورًا استشاريًا إذا سُئلت، لكن أن أتولى منصب تنفيذي فهذا صعب، الزمن لا يعود للوراء".

لعنة الرقم 9 وصلاح من عجائب العصر - ردود أفعال وداع مصر لكأس أفريقيا

يذكر أن استقالة اتحاد الكرة أتت بعد وداع مصر لكأس أمم أفريقيا بهزيمة مخزية أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل، ضمن دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

وتمت إقالة الجهاز الفني للفراعنة بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من قبل أبو ريدة قبل استقالته، قبل نهاية عقده المتفق عليه في عام 2022.