مصدر مقرب من الأهلي: الراقي مقبل على كوارث!

هل هدد فيفا الأهلي بالهبوط لدوري الدرجة الثانية؟

جدل كبير يحوم حول الأهلي السعودي منذ هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، لكنه زاد خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن عقوبات كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقعة عليه.

التقارير تؤكد أن هناك عدة قضايا مقدمة من قبل لاعبين سابقين ومدربين ضد الراقي، إلى فيفا، تهدد مشوار الفريق، وقد تدفع به للهبوط لدوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

لكن ورغم اعتراف المدرب الوطني مساعد العمري؛ القريب من مسؤولي النادي الجداوي، أنه بالفعل هناك كوارث تحوم حول الأهلي إلا أنه أكد أن الاتحاد الدولي لم يرسل أي إخطار للنادي بعد.

وقال العمري، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أنا مع صناع القرار مباشرةً، وأسمع منهم، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يتعاطاه الإعلام المحب والكاره، أقول إن كل ما يقال ما هو إلا تكهنات وتوقعات، لم يصل منها للنادي شيئًا رسميًا يعتد به، التركة ثقيلة في الأهلي، والإدارة الحالية تحملت أعباء سنوات وسنوات، كان آخرها اختيارات الإدارة الأخيرة التي أودت بالأهلي لدوري يلو، والإدارات الأخرى أيضًا مسؤولة، ومن الطبيعي أن يظهر بين حين وآخر قضايا".

العمري تابع: "أطمئن الشارع الرياضي الأهلاوي، وأنا هنا أتحدث بلسان صناع القرار، فقد تواصلت مع المسؤولين لمعرفة الحقيقة، قرارات من فيفا أو تهديد أو خصم نقاط أو منع من التسجيل، كل هذا لم يصل للأهلي أي شيء عنه رسميًا، نعم! توجد قضايا كثيرة على الأهلي وستزيد مع الوقت، لكن الإدارة الحالية بدعم من الوزارة الموقرة، ستقف وسيقف الجميع لحل هذه القضايا، كي لا يدفع الأهلي الثمن مرتين".

واختتم: "إذا سألتني: هناك قضايا مقلقة على الأهلي؟، حقيقةً الأهلي مقبل على كوارث من التزامات مالية وعقود ملغاة، لكن الإدارة الحالية تتعاطى مع هذه الأمور أول بأول".