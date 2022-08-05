مصائب قوم عند قوم فوائد .. الهلال يحسم مستقبل فييتو

اللاعب قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع الشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن حسم الهلال لمستقبل لاعبه الأرجنتيني لوتسيانو فييتو وموقفه من البقاء أو الرحيل عن الفريق الموسم القادم.

فييتو كان قد ارتدى القميص الأزرق مطلع موسم 2020-2021 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ولكنه غادر الفريق بالإعارة إلى الشباب في يناير الماضي ضمن صفقة ضم الهداف النيجيري أوديون إيجالو، وذلك لعدم اقتناع المدرب رامون دياز به.

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الجناح صاحب الـ28 عامًا لعب 7 مباريات في الدوري السعودي الموسم الماضي مع الشباب سجل بها هدفين وصنع واحد، فيما كان قد لعب 13 لقاء مع الهلال شهدت إحرازه هدفين وصناعته لمثليهما.

الاتجاه في الهلال كان التخلي عن فييتو سواء بالبيع أو الإعارة أو حتى فسخ عقده الذي يمتد حتى صيف 2023 بالتراضي، وذلك لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب أجنبي ثامن، خاصة في ظل تمسك النادي بجميع أجانبه الـ7 الآخرين.

وكما يُقال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فقد استفاد فييتو من رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب الهلال تعليق عقوبة منعه من القيد على خلفية شكوى النصر ضده ولاعب وسطه محمد كنو، إذ قررت الإدارة الهلالية بعد هذا الرفض الحفاظ على اللاعب وقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد تحسبًا للحاجة إليه.

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت الهلال بالمنع من القيد لفترتي انتقال وإيقاف كنو 4 أشهر وفرض غرامة على الطرفين بالتضامن قدرها 27 مليون ريال سعودي، وقد استأنف النادي الأزرق لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي وطلب تعليق عقوبة منعه من القيد حتى البت النهائي في القضية تطبيًا لبند التدابير الوقتية لكن طلبه رُفض لرؤية المحكمين أنه غير متضرر من العقوبة.