مصائب أسبوع الفيفا بدأت .. بوجبا يغادر تدريبات فرنسا بسبب الإصابة 

غادر النجم الفرنسي بول بوجبا تدريبات منتخب بلاده التي تجري هذه الأيام تحضيرًا لمباريات شهر نوفمبر التي تقام في فترة التوقف الدولي.

جاء هذا بحسب ما علم مراسل جول في فرنسا، والذي شاهد اللاعب يغادر تدريبات الإثنين بعد أن اشتكى من مشكلة في الفخذ.

بوجبا غادر التدريبات بشكل فوري بمجرد شكواه، وكان يمسك بقدمه اليمنى ورافقه ديدييه ديشان الذي حضر فور سماعه بالإصابة.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد رفض بشكل قاطع تدرب بعض النجوم الذين جاءوا لتوهم من مباريات قوية في الدوريات المختلفة.

وعلى رأس هؤلاء كان هناك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وكريم بنزيما هداف ريال مدريد وأنطوان جريزمان العائد لأتلتيكو مدريد.

وكان بوجبا كان قد شارك ضد أتالانتا يوم الثلاثاء ولم يلعب مواجهة مانشستر سيتي بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد ليفربول.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه كازاخستان وفنلندا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة أوروبا في الـ 13 والـ 16 من نوفمبر الجاري.

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