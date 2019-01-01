مصادر | ميلان يتوصل لاتفاق للتعاقد مع كوريا

ميلان يقترب من ضم جناح أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا أحد أهم خياراته في الميركاتو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن ميلان قد توصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع جناح أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا.

وكان ميلان قد أبدى اهتمامه بالعديد من اللاعبين من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان قد وضع أنخيل كوريا كأحد أبرز صفقاته المحتملة في هذا الميركاتو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وحسب الصحيفة ذاتها فإن أتليتيكو مدريد طالب بـ 50 مليون يورو من أجل أحد أهم جنود سيميوني المجهولين في الفترة الأخيرة.

وبعد مفاوضات ميلان وأتليتيكو، تم التوصل إلى اتفاق لكي تكون الـ 50 مليون يورو هي قيمة انتقال كوريا إلى الروسونيري مع حساب الإضافات.

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يذكر أن ميلان قد نجح في ضم أحد أهم أهدافه خلال الميركاتو إسماعيل بن ناصر الذي خضع للفحص الطبي في مدينة ميلانو اليوم تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.