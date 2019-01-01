مصادر | كيلور نافاس في باريس سان جيرمان خلال ساعات

الخميس المقبل موعد توقيع حارس ريال مدريد كيلور نافاس لباريس سان جيرمان حسب بعض المصادر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن الحارس الدولي الكوستاريكي لريال مدريد كيلور نافاس سينتقل إلى باريس سان جيرمان رسميًا خلال ساعات.

وكان نافاس قد جلس على دكة بدلاء ريال مدريد لصالح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حجز مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

وحسب لو باريزيان وموندو ديبورتيفو، فإن كيلور نافاس قد فقد الأمل في أخذ مكان مع ريال مدريد، لذا فإنه قد وافق على عرض باريس سان جيرمان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وذكرت المصادر ذاتها أن حسم الصفقة بشكل رسمي سيتم خلال ساعات، ومن الممكن أن يشهد الخميس المقبل الإعلان الرسمي من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

وكان نافاس قد غاب عن المشاركة الأساسية مع ريال مدريد خلال منافسات الموسم الماضي، باستثناء المباريات التي غاب عنها كورتوا للإصابة.

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يذكر أن نافاس كان الحارس الأول بالنسبة لزين الدين زيدان في ولايته الأولى، ورفض حينها التعاقد مع حارس آخر لاقتناعه بنافاس، ولكن الأمور تغيرت بالنسبة للمدرب الفرنسي بعد انضمام كورتوا إلى الفريق الملكي الصيف الماضي.