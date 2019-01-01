مصادر.. برشلونة يقترب من رابيو عن طريق والدته

حسب المصادر الإسبانية فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع رابيو ووالدته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب برشلونة من حسم صفقة النجم الفرنسي أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن أكثرم ن مصدر إسباني اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان برشلونة قد ارتبط بالمفاوضات مع أدريان رابيو منذ سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية، ولكن ف كل مرة كان يواجه بتمسك باريس سان جيرمان بلاعبهم.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الحالية تحرك برشلونة بجدية نحو إتمام الصفقة نظرًا لعدم معارضة إدارة باريس سان جيرمان لمبدأ بيع اللاعب في الوقت الحالي.

وحالي ذلك، فقط أشارت صحيفة إي إس بي إن الإسبانية إلى أن برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع أدريان رابيو ووالدته من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني في يناير الحالي.

وأضافت الصحيفة أن جميع الشروط التي ستوضع في عقد اللاعب مع برشلونة قم تم الاتفاق عليها، وأن الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام.

يذكر أن أدريان رابيو قد ارتبط من قبل بمفاوضات مع عدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند و يوفنتوس، ولكن يبدو أنه اختار برشلونة في النهاية.