مصادر | إدواردو قائدًا للهلال في الموسم المقبل

إدارة الهلال تحافظ على كارلوس إدواردو بإعطائه شارة القيادة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مطلعة ومقربة من نادي الهلال السعودي أن إدارة الزعيم قد أبلغت وكيل أعمال النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قد رفض جميع العروض المقدمة للاعب.

وكانت مصادر صحفية أخرى قد كشفت مع نهاية الموسم الماضي أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق والبحث عن نادٍ آخر.

ولكن على ما يبدو، فإن تمسك اللاعب بالبقاء في صفوف الهلال للموسم المقبل جعل الإدارة تقرر مكافئته بإعطائه شارة القيادة في الموسم القادم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وجاء تمسك إدارة الهلال بقائد الفريق إدواردو أيضًا بعد أن أبدى الروماني رزافان مدرب الفريق، حرصه على اللاعب البرازيلي، وتأكيد ضرورة استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

رضا شحاتة مدربًا للجونة أمام الزمالك

يذكر أن مصادر سعودية كانت قد أكدت رفض إدارة الهلال لعرض من أهلي دبي من أجل ضم كارلوس إدواردو.