مشهد مؤلم: هتافات باسم مدرب آخر غير آرني سلوت أثناء هزيمة ليفربول

أفادت صحيفة «ذا أثليتيك» أن مجموعة «فينواي سبورتس جروب» (FSG)، المالكة لنادي ليفربول، ترغب في منح أرني سلوت فرصة لتغيير مسار الأمور في الموسم المقبل. لكن هذه الصحيفة المرموقة أرفقت هذه العبارة بـ«لكن» مهمة.

يمر ليفربول بموسم مضطرب للغاية. بعد عام 2025 الذي توج فيه باللقب، لا تسير الأمور على ما يرام هذا العام على الصعيد الرياضي. يوم السبت الماضي، أطاح مانشستر سيتي بفريق سلوت بلا رحمة من كأس الاتحاد الإنجليزي (4-0)، كما أن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال غير مواتٍ لليفربول.

يحتل الريدز حالياً المركز الخامس في أقوى دوري إنجليزي. وهذا (على الأرجح) كافٍ للحصول على تذكرة دوري أبطال أوروبا، لكن المطاردين يلاحقون سلوت وزملاءه عن كثب.

تجمع تشيلسي، أقرب منافس، نقطة واحدة فقط أقل من ليفربول، كما أن الفارق مع برينتفورد وإيفرتون، اللذين يحتلان المركزين السابع والثامن على التوالي، لا يتجاوز ثلاث نقاط.

"بالطبع يتم أخذ الظروف المخففة في الاعتبار، لكن المدرب يواصل فقدان دعم المشجعين"، كتب موقع "ذا أثليتيك". "هتف بعضهم بوضوح باسم تشابي ألونسو يوم السبت، بينما كانوا يغادرون ملعب إيتهاد مبكراً."

"تريد FSG منح الهولندي فرصة لتصحيح الأمور العام المقبل، لكن موقفه سيصبح غير قابل للاستمرار إذا استمر الموسم في الانهيار تمامًا خلال الأسابيع المقبلة"، حسبما ورد.

"كان الشوط الثاني يوم السبت هو الأكثر إثارة للقلق"، تواصل المقالة. "مهما كان ما قاله سلوت في غرفة الملابس، فمن الواضح أنه لم يصل إلى اللاعبين. ليفربول أصبح أسوأ بدلاً من أن يتحسن." وبالتالي، فإن ليفربول لا ينافس إلا على لقب واحد. "إما دوري أبطال أوروبا أو الفشل."