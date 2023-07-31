مشهد مفجع! .. لاعب الصفاقسي يرد على الاتهامات بعد إصابة طارق حامد

الأمر استدعى تدخل جراحي، فماذا قال حسين علي؛ لاعب الصفاقسي؟

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"مستحيل أن تكون هذه الإصابة حدثت في ملعب كرة قدم"ن هكذا علق الكثيرون بعد انتشار صور المصري طارق حامد؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الصفاقسي التونسي.

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اللاعب المصري أصيب خلال كرة مشتركة مع العراقي حسين علي؛ لاعب الفريق التونسي، قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة الفريقين بالأمس، تسببت في خروجه من الملعب على الفور، بل وإجراء عملية جراحية في اليوم التالي.

ووجه البعض الاتهامات للاعب العراقي بتعمد إصابة حامد، في ظل قوة الإصابة، إذ تعرض لجرح قطعي بجوار الفم بعدما دعسه الأول بحذائه وهو ساقطًا على أرض الملعب.

لكن من جانبه، خرج حسين للرد على هذه الاتهامات، إذ لم يكتف بزيارة محترف العميد في منزله، إذ تبع الزيارة باعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وكتب علي: "أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة، من قلبي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذي لاعبًا، ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة، وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة سريعا إلى اللعب".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، ليتأهل العميد لربع النهائي رسميًا، ويودع الصفاقسي البطولة، إذ لم يحصد أي نقاط من أول مباراتين مع بقاء جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات.

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