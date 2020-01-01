مشجع يقتحم ملعب الجوهرة لاحتضان ميسي

المشجع قفز من المدرجات بعد اللقاء أملاً في لقاء أسطورته

فوجئ الأرجنتيني ليونيل ميسيعقب لقاء أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنزول مشجع إلى أرض الملعب لاحتضانه.

ميسيسجل هدفاً اليوم في خسارة فريقه أمام أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

المشجع نجح في النزول من المدرجات والركض سريعاً في أرض الملعب باتجاه ليونيل، قبل أن ينقض عليه ويحتضنه بشدة، وما هي إلا لحظات لتنجح قوات الأمن في القبض عليه وتخرجه خارج حدود الملعب.

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عدسات المصورين أظهرت ميسي في حالة توهان كبيرة بعد اللقاء حزناً على خسارة فريقه، ولم يظهر أي معالم على وجهه سوى الاندهاش مما فعله المشجع.

الأرجنتيني نجح اليوم، في كسر العديد من الأرقام القياسية في المباراة حيث سجل أول هدف بقدمه اليمنى في شباك أتليتكو منذ عام 2009، بالإضافة إلى أنه أصبح مسجلاً لـ14 هدف في مباريات كأس السوبر ضعف ما سجل أقرب منافسيه الإسباني راؤول جونزاليس صاحب الـ7 أهداف لاعب ريال مدريد السابق.

يذكر أن ريال مدريد يواجه نظيره أتليتكو مدريد في مباراة ديربي على لقب كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل 12 يناير.