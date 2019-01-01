مشجع هلالي يقطع مسافة 1000 كم ولم يجد تذكرة لحضور نهائي آسيا

الهلال يستعد لمواجهة أوراوا الياباني

تنطلق في تمام السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت، مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني على ملعب "جامعة الملك سعود".

الهلال بدافع الثأر من الفريق الياباني من نهائي نسخة 2017 من دوري أبطال آسيا، يسعى لتحقيق اللقب الغائب عن قلعة الزعيم منذ نسخة 99 – 2000.

ويزحف جمهور الهلال من كل مكان من أجل مؤازرة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان في أجواء صعبة.

وقطع أحد مشجعي الهلال مسافة 1000 كم من أجل الوصول إلى ملعب الرعب لمؤازرة الزعيم، ولكنه بعد المعاناة في الطريق إلى هناك، لم يستطع الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.

حضر من مسافة 1000 كم .. لكنه لم يستطع شراء تذكرة دخول الملعب #الهلال_اوراوا pic.twitter.com/WepLrt9g3V — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) November 9, 2019

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واشتكى المشجع من الدخول على موقع حجز التذاكر الخاص باللقاء وعدم وجود أي تذكرة لحضور المباراة، وهو ما أحزنه بسبب عدم مقدرته على حضور اللقاء.

الهلال صعد إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري من نصف النهائي سعيًا لتحقيق الإنجاز الذي طال انتظاره لدى جماهير الزعيم السعودي.