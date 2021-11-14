"مشجع نصراوي: اجلدوني كي أتوب عن تشجيع العالمي"

نشر الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، تغريدة ساخرة عن وضعية جماهير نادي النصر خلال الوقت الحالي، في ظل نتائج الفريق غير الجيدة الفترة الماضية.

نادي النصر يمر بمرحلة لا يُحسد عليها، في ظل نتائج الفريق غير الجيدة، بالإضافة إلى قرار إقالة البرتغالي بيدرو مينيزيس، المدير الفني للفريق، وقبول استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم.

"بالأرقام .. هذا أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية"الثقيل نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف خلالها عن رسالة أحد متابعيه عبر تطبيق سناب شات، معلقًا عليها بطريقته الخاصة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نصراوي في السناب، يقول لشخصي الكريم (اجلدنا ولا تتوقف، نريد أن نتوب عن تشجيع النصر)، ما يُستفاد من القصة، ترى الجلد والسخرية والطقطقة فيها فوائد جمة للمشجع الواعي".

الثقيل حرص على إظهار رسالة أحد الجماهير النصراوية له عبر تطبيق سناب شات، وذلك من أجل التأكيد على أنه يرى بأن ما يفعله أمر مفيد للمشجعين.

النصر يعاني على صعيد النتائج، بعد الخروج من دور النصف نهائي بدوري أبطال آسيا على يد الهلال، ثم تعرضه لخسارتين وتعادل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.