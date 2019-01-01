مشجع لشالكه يشكو حكم مباراة بايرن ميونيخ للشرطة!

ردود من الشرطة والنادي الألماني أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قام أحد مشجعي شالكه بتقديم بلاغ ضد حكم مباراة بايرن ميونيخ وشالكه، بالإضافة إلى حكم الفيديو أيضاً، متهماً الثنائي بالتحايل عقب خسارة فريقه 3-0 ضد البافاري يوم السبت.

وتلقت الشرطة بلاغاً ضد ماركو فريتز حكم المباراة وباستيان دانكرت حكم تقنية الفيديو المساعد، إثر ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما للفريق الأزرق.

وأكدت شرطة راين فيستفاليا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تلقيها البلاغ، وأن الشرطة تحقق في البلاغ بالفعل.

وأضاف حساب الشرطة رداً على سؤال بمدى علاقة الشرطة بالمباريات:"يمكنك دائماً الاتصال بنا، سنوفر أيضاً المناديل إذا كان هناك دموع لم تجف بعد"!

على الناحية الأخرى رد حساب شالكه قائلاً:"لقد سألنا بشأن الأمر داخلياً، هذا لم يكن واحداً منا، كلمة شرف. ربما يساعدكم ذلك: نعرف شهود كانوا في مسرح الجريمة وقت وقوعها"!

يذكر أن هذا الجدل قد أثير بسبب لمستي يد ضد إيقان بيريسيتش وبنجامين بافار، لم يتم احتساب أي منهما لصالح شالكه.