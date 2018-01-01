الشرطة تلقى القبض على عدد من مشجعي يوفنتوس

يوفنتوس حسم ديربي تورينو لصالحه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الشرطة ألقت القبض على عدد من مشجعي يوفنتوس في أعقاب أحداث شغب متعلقة بديربي تورينو.

وحسم يوفنتوس الديربي أمام جاره بفضل هدف نظيف في الشوط الثاني أتى من ركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" أن تسعة من جماهير يوفنتوس تم توقيفهم بسبب محاولتهم الاشتباك مع جماهير تورينو قبل المباراة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأوردت الصحيفة في خبرها أن من ضمن هؤلاء كان رجل شرطة فرنسي أتى مع مجموعة من مناصري يوفنتوس من بلاده.

وتم توقيف المجموعة الفرنسية بسبب امتلاكهم لمفرقعات وألعاب نارية وقنابل دخان تم إلقائها أثناء المباراة وقبلها.

وأشارت الصحيفة أن هناك خمسة آخرين من جماهير يوفي تم توقيفهم وتغريمهم ثم أُطلق سراحهم، دون توضيح الأسباب.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي بفضل الانطلاقة المميزة حتى الآن.