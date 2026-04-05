مشجعو فينورد لا يصدقون ما يرونه في مقابلة فالينتي: «ليقدم استقالته على الفور!»

يرى لوتشيانو فالينتي أن فينورد قدم شوطًا أول «جيدًا»، حسبما صرح لاعب خط الوسط لقناة ESPN عقب التعادل المخيب للآمال 0-0 أمام فريق فولندام. ولم تلقَ هذه الملاحظة استحسان مشجعي فينورد.

"أعتقد أن الشوط الأول كان جيدًا جدًا، ويجب أن يكون كذلك ضد فولندام"، قال اللاعب من غرونينغن في مقابلة مع القناة المدفوعة. "لكن علينا أن نسجل هدفنا." لم يحصل فريق روتردام على الكثير من الفرص للتسجيل في الشوط الأول.

أرسل راهيم ستيرلينج كرة مرت بجوار القائم الأيمن، وسدد غونسالو بورغيس الكرة فوق المرمى من مسافة 15 متراً. من ناحية أخرى، حصل فريق فولندام على فرصة لتسجيل الهدف الأول عن طريق أوريليو أوهلرز. سدد المهاجم الجناح الكرة في الشباك الجانبية بعد تمريرة عرضية من جويل إيديهو.

"نحن نواجه صعوبة بالفعل، وفي مثل هذه المباريات عليك أن تستغل فرصك حقًا"، يرى فالينتي. "بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نصنع الكثير من الفرص، وفي الشوط الثاني نلعب لصالح فولندام بعض الشيء. هم يرغبون في اللعب على التحولات السريعة، ونحن نفقد الكرة كثيرًا، مما يمنحهم ميزة."

تلك الكلمات تعرضت لانتقادات لاذعة. "أوه، أخشى أنني كنت أشاهد مباراة أخرى"، علق أحد مشجعي فينورد على X. "فالينتي الذي رأى أن الشوط الأول كان جيداً..."، قال آخر باندهاش. "يجب أن يسلم عقده على الفور!"

"نحن في المركز الثاني بأداء ليس بالأفضل"، يواصل فالينتي في ESPN. "مشاعر المشجعين منطقية، لكن لا يمكننا فعل الكثير حيالها. علينا المضي قدماً أسبوعاً بعد أسبوع ولدينا هدف واحد. هناك مباراة مهمة جداً قادمة. ما زلنا في المركز الثاني، مهما كان ذلك غريباً"، يختتم.

ستشهد الدوري الهولندي الممتاز الأسبوع المقبل مباراة حاسمة في الصراع على المركز الثاني وبالتالي على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وسيتوجه فينورد حينها إلى نيميغن لخوض مواجهة مباشرة مع نادي NEC، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن الفريق الروتردامي. أما نادي توينتي فيبتعد بأربع نقاط عن المركز الثاني.