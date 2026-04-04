مشجعو بي إس في يطالبون بأصوات عالية بإجراء التبديل نفسه بعد بداية مأساوية: «أخرجه من الملعب!»

يشاهد مشجعو بي إس في بذهول الدقائق العشرين الأولى من المباراة التي قد تحسم لقب الدوري بين بي إس في وإف سي أوتريخت. ففي إيندهوفن، كان النتيجة 0-2 لصالح الزوار بعد مرور 13 دقيقة فقط، ويُلقى باللوم في ذلك على لاعب واحد بشكل خاص.

قبل بدء المباراة مباشرة، أعلن نادي PSV أن أرماندو أوبيسبو تعرض لإصابة أثناء الإحماء. وحل ياريك غاسيوروفسكي محله في التشكيلة.





لكن المدافع الإسباني ترك حتى الآن انطباعًا ضعيفًا للغاية لدى مشجعي النادي الإيندهوفيني. وتتدفق التعليقات السلبية على أدائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

سجل أرتيم ستيبانوف وجيفاي زيشييل الهدفين لصالح فريق الدومستيد. وبدا المدافع المركزي لـ PSV في حالة سيئة بشكل خاص عند الهدف الثاني لفريق FC Utrecht. فقد خرج بتهور عند تمريرة ستيبانوف بالرأس، مما سمح لزيشييل بالانطلاق نحو الحارس كوفار.

"يا لها من حركة غير مفهومة من جاسيوروفسكي!"، يكتب أحدهم على X. "أخرجوا جاسيوروفسكي"، يعلق آخر. "يمكنك أن تلقي باللوم على بيريسيتش، لكن جاسيوروفسكي أيضًا لا يبدو في أفضل حالاته"، يقول شخص آخر.

"لماذا يخرج من مكانه؟" كُتب أيضًا عن المدافع البالغ من العمر 22 عامًا. "الخط الخلفي مفتوح تمامًا"، كما يمكن قراءة المزيد.